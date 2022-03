Retour au Québec de General Motors avec une usine de cathodes

Cette annonce de lundi, qui devrait permettre de créer 200 emplois, fait suite à une autre survenue quelques jours plus tôt dans la filière des batteries. Le géant chimique allemand BASF avait indiqué avoir conclu un accord pour acquérir un terrain dans le parc industriel et portuaire de Bécancour pour l’implantation d’une autre usine de fabrication de matériaux pour des cathodes et de recyclage de batteries.

Les installations de GM, en partenariat avec POSCO Chemical, permettront d’alimenter des véhicules électriques comme le Chevrolet Silverado EV, le GMC HUMMER EX et la Cadillac LYRIQ.

La construction du site laissera place, selon le communiqué de presse, à la possibilité d'un agrandissement futur alors que GM continue de poursuivre de nombreux projets potentiels liés à la chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques.

Les gouvernements du Canada et du Québec soutiendront le projet, mais l’aide financière ne serait pas encore complètement attachée.

Un départ controversé

En 2002, GM avait cessé la fabrication de ses modèles Camaro et Firebird au complexe de Boisbriand, entraînant la perte de plus de 1200 emplois. Aujourd’hui, l’usine a été remplacée par un centre commercial.

Quinze années plus tôt, les deux ordres de gouvernement avaient octroyé des prêts sans intérêt totalisant 220 millions de dollars pour moderniser l’usine et inciter le géant automobile à demeurer au Québec.