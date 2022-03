Un joueur russe des Olympiques victime de commentaires racistes?

Le joueur de 18 ans a été puni par les officiels pour commentaire, remarque ou geste à caractère discriminatoire . Il a alors reçu une extrême inconduite de partie.

Sur les ondes du 104,7 FM, l’entraîneur Louis Robitaille a confirmé que l’attaquant aurait abordé le conflit en Ukraine, tout en précisant qu’il n’a pas entendu les propos.

Kashnikov est un défenseur format géant originaire de Moscou, qui a récolté 22 points en 39 rencontres cette saison. Il a été repêché au 7e tour par les Sharks de San Jose l'an dernier.

Evgenii Kashnikov a été repêché en 7e ronde par les Sharks de San Jose en 2021 (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

Denis pourrait faire face à une suspension imposée par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Le joueur des Tigres de Victoriaville, Alexis Jacques, a été suspendu pour cinq matchs à la mi-février pour des gestes semblables.

Dans un communiqué, les Olympiques soulignent que après discussions avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ , [ils] ne commenteront plus le dossier, sans exception. Nous laissons les instances s’occuper des procédures habituelles pour la suite des choses.