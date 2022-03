Le centre de dépistage du Port de Québec ferme ses portes

Depuis dimanche, le centre de dépistage du Port de Québec a officiellement mis fin à ses activités. Les équipes mobiles de Charlevoix, qui se déplacent au besoin dans les milieux de vie, ont également cessé le dépistage les mardi et samedi. Le site satellite de l’équipe mobile du Jeffery Hale avait quant à lui fermé en janvier dernier.

Le centre de dépistage de La Malbaie a également réduit ses heures d’ouverture, et sera seulement accessible de 7 h à 15 h les lundi, mercredi et samedi et de 9 h à 17 h les mardi, jeudi et vendredi.

Le CIUSSS en a fait l’annonce sur une publication Facebook samedi, invoquant une situation épidémiologique particulièrement encourageante dans la région.

Comme la diminution de nombre de cas entraîne naturellement une diminution des dépistages et que nous modulons notre offre de dépistage selon les besoins nous sommes en mesure de cesser les activités de certains centres , ajoute par courriel une porte-parole du CIUSSS. L'organisme dit toutefois avoir un plan pour des espaces et effectifs supplémentaires si les besoins de dépistage augmentent à nouveau en raison de l'apparition d'un variant par exemple.

À Québec, les cliniques du parc Colbert et de Beauport restent ouvertes pour l’instant. Celles de Beaupré, Donnacona, Baie-Saint-Paul et La Malbaie continuent également leurs opérations.

Rappelons que le dépistage dans les centres désignés reste accessible seulement à une clientèle prioritaire, soit majoritairement les travailleurs de la santé et les employés et usagers des milieux jugés vulnérables.