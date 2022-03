Aucun signe de controverse alors que les libéraux se réunissent pour planifier l’avenir

Les thèmes étaient la reconstruction et le renouveau. Il n’y a eu aucune discussion sur la controverse soulevée par des bénévoles du parti.

Ce parti et ce que nous défendons sont tout simplement trop importants pour laisser la division s'installer , a déclaré le chef libéral Iain Rankin lors de son discours vendredi soir.

Alors, n'oubliez pas de placer la fête et tout ce que le parti représente en premier.

Des inquiétudes passées sous silence

Les commentaires de Iain Rankin étaient au moins en partie une référence voilée aux récentes divisions privées qui sont devenues très publiques.

Un site internet, lancé au début de la semaine, et une pétition correspondante ont appelé au report des réunions par souci de la façon dont le parti a fonctionné et comment il a traité un vol présumé de fonds du parti qui ont ensuite été récupérés.

Alors que les deux organisateurs du site internet prétendaient représenter un grand groupe de libéraux avec plus de 1 000 noms sur la pétition, ce groupe semblait absent lors des rencontres de la fin de semaine.

Tout au long de l'événement, les membres ont eu l'occasion de poser des questions et de faire part de leurs commentaires. Ceux qui l'ont fait ont parlé de divers problèmes, mais rien de tout cela n'avait à voir avec le site internet, la pétition ou la façon dont le conseil a géré le vol présumé.

Les deux candidats à la direction du parti ont déclaré que cela correspondait à ce qu'ils avaient entendu lors de leur tournée dans la province et de leur travail au téléphone.

Les candidats à la direction se concentrent sur la réforme

Le député de Yarmouth, Zach Churchill, et la députée de Preston, Angela Simmonds, sont en lice pour remplacer Iain Rankin, qui a annoncé en janvier qu'il quitterait ses fonctions de chef.

Angela Simmonds prend la parole lors de l'assemblée générale annuelle du parti libéral de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

À part un seul appel téléphonique, Angela Simmonds dit que les personnes à qui elle s'adressait se concentrent davantage sur ce qu'elle propose en tant que candidate et sur les moyens de dynamiser le parti et de préparer un plan pour aider à revenir au gouvernement.

Elle approuve les recommandations d'un récent rapport qui appelle à une refonte du parti, y compris la façon dont il fonctionne et communique avec les membres.

C'est ce que j'ai entendu sur la route, c'est que les gens veulent s'assurer que leur voix est validée , dit-elle.

Les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas été entendus ou respectés et donc ce rapport est une bénédiction pour moi.

Besoin d'être constructif, solidaire

L'un des co-auteurs du rapport, l'ancien sénateur Jim Cowan, préside la campagne de Angela Simmonds.

De son côté, Zach Churchill dit aussi que la controverse n’est pas quelque chose dont il entend parler lorsqu'il rencontre et appelle des gens.

Il est normal qu'il y ait des désaccords et des frustrations au sein d'un parti à la suite d'une perte, pense Zach Churchill. Ce qui compte, à son avis c’est la manière de réagir.

Il a été frappé par le fait que l'AGA compte le plus grand nombre de personnes inscrites parmi toutes celles auxquelles il a assisté depuis qu'il est devenu député en 2010.

La façon dont nous traitons ces désaccords et ces différences est vraiment importante et nous devons nous serrer les coudes et gérer ces désaccords d'une manière constructive qui nous rend plus forts, plus unis, mieux organisés et plus intelligents , a-t-il dit aux journalistes lors de la rencontre.

Sondages artificiels

Iain Rankin était introspectif pour sa dernière apparition en tant que chef à la réunion annuelle. Après réflexions, il s’est rangé du côté des conclusions du rapport selon lesquelles le parti n'était pas prêt pour les élections provinciales de l'été dernier.

Iain Rankin a admis que le parti n'était pas prêt lors des dernières élections. Photo : Radio-Canada

À son avis, les sondages que le parti a examinés alors que lui et les responsables prenaient la décision l'été dernier de déclencher les élections étaient gonflés en raison de la gestion de la pandémie par le gouvernement depuis 2020.

Avant que la COVID ne frappe, nos sondages n'étaient pas du tout proches de ça , a-t-il rappelé.

L'ancien premier ministre a dit que s'il devait recommencer, il aurait accordé plus de temps pour mettre les candidats en place et prêts avant le déclenchement des élections.

Le parti se concentre maintenant sur les prochaines élections provinciales prévues pour l’été 2025. Et déjà, l’opération charme semble en place. Certains des députés élus ont fait l’effort de s’exprimer en français durant la rencontre.