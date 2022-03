Hausse des prix : le cri d’alarme des Premières Nations du nord du Manitoba

Dans la Première Nation de Barren Lands à Brochet, à environ 940 kilomètres du nord de Winnipeg, Tanya Higway trouve les prix extrêmement ridicules .

La Première Nation de Barren Lands regroupe environ 300 personnes et elle est enclavée. Elle est accessible par avion, par bateau en été et par route d'hiver, habituellement de janvier à mars.

Cette communauté et 121 autres du nord bénéficient du programme fédéral Nutrition Nord Canada. Le programme subventionne les frais d'expédition d'articles comme les fruits et légumes, le lait, la viande, le pain et certains articles non alimentaires comme les couches et les produits menstruels.

Selon Tanya Highway qui est aussi mère de trois enfants, les prix grimpent chaque année et même avec des subventions, les fruits et légumes sont souvent inabordables.

Pour éviter de faire des courses dans la seule épicerie de la communauté, Tanya Highway raconte que lorsque la route d’hiver est ouverte, les résidents font le voyage de 530 kilomètres jusqu’à Thompson.

Malgré les neuf heures de route et les frais d'hôtel, Tanya Highway soutient que le choix d'articles et les prix moins élevés valent le déplacement.

De son côté, la cheffe de Barren Lands, Trina Halkett admet avoir utilisé les fonds de secours COVID-19 des Services aux Autochtones Canada (SAC) pour aider à payer les paniers de nourriture.

La dernière série de paniers a été envoyée au début du mois de février. La Première Nation a dépensé plus 30 000 dollars pour affréter un avion qui a transporté 60 000 dollars d'épicerie depuis Winnipeg.

Tadoule Lake se tourne vers les aliments traditionnels

Les membres de la Première Nation Sayisi Dene à Tadoule Lake, situé à 1000 kilomètres au nord de Winnipeg, comptent sur les aliments traditionnels comme le caribou et le poisson pour compenser le coût de la vie.

Selon l’ancien chef de la communauté, Ernesto Bussidor, le prix du litre d’essence est à 3,10 dollars au début du mois de mars

D’après lui, le temps glacial et la hausse du prix d’essence ont rendu la tâche difficile aux chasseurs, mais nous sommes très chanceux d'avoir du poisson dans le lac et des caribous en bonne santé dans les collines, ce qui a permis de nourrir la communauté , affirme-t-il.

En plus du programme fédéral Nutrition Nord Canada, la Première Nation Sayisi Dense bénéficie d’un fonds en fiducie qui a été établi dans le cadre du règlement de la réinstallation de la communauté en 2016. Grâce à cela, une subvention à l'épicerie communautaire est disponible pour des aliments comme les légumes et le lait de maternité.

Selon M. Yassie, l'argent dont disposent les habitants de Tadoule Lake ne suffit pas à couvrir le coût de la vie dans le nord de la province. Ils paient le double du prix de l'épicerie par rapport à ce qu'ils paieraient dans le sud, dit-il.

Il ajoute qu'une route ouverte toute l'année ou une négociation des options de financement aiderait à résoudre leurs problèmes de sécurité alimentaire.

Pression sur les différents paliers de gouvernement

Le grand chef de Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Garrison Settee, un groupe de défense politique qui représente 26 Premières Nations du nord du Manitoba, s'inquiète du coût élevé de la nourriture.

MKO fera pression sur les deux gouvernements, fédéral et provincial, pour qu'ils augmentent les investissements dans des domaines tels que l'entretien des autoroutes, la construction des routes d'hiver, l'entretien des aéroports et les partenariats avec les entreprises de services et les industries, peut-on lire dans le communiqué.

MKO a récemment ouvert une banque alimentaire à Thompson en raison de la demande accrue d'aide pendant la pandémie.

Lors d'une conférence de presse jeudi, la ministre des Services aux Autochtones (SAC), Patty Hajdu, a déclaré que le ministère surveillait l'augmentation du coût des aliments et du carburant et s'efforçait de trouver des solutions.

Nous voulons nous assurer que, peu importe ce qui se passe en termes de coût de la vie, les Premières Nations bénéficient d'un soutien, car elles subissent évidemment le poids de ces coûts plus élevés d'une manière beaucoup plus importante , annonce Mme Hajdu.

Dans une déclaration envoyée par courriel, les SAC notent que le budget 2021 comprenait un investissement de 163,4 millions de dollars sur trois ans pour travailler avec des partenaires autochtones afin de lutter contre l'insécurité alimentaire.

Cela comprend des améliorations au programme Nutrition Nord Canada, ainsi qu'une expansion du programme Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs.

Avec les informations Lenard Monkman