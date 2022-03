Des ratons laveurs plus présents dans le sud de l’Alberta

La présence de ratons laveurs est de plus en plus remarquée dans les dernières années dans le sud de l’Alberta, particulièrement à Calgary. Les changements climatiques, qui ont une incidence sur l’habitat de ces animaux, sont parmi les raisons qui expliquent ce constat, selon un biologiste de la faune.

Si la population de ratons laveurs demeure faible en comparaison d’autres grandes villes canadiennes, comme Toronto, elle continue de croître dans les rues de la métropole albertaine.

Il ne fait aucun doute que la tendance est que nous voyons de plus en plus de ratons laveurs dans le sud de l'Alberta, spécifiquement à Calgary , explique Chris Fisher, biologiste de la faune.

[Il y a] des populations plus importantes de ratons laveurs et on en voit certainement plus dans les parties de la ville où on peut s’attendre à en voir parce que nos hivers et nos conditions sont moins difficiles.

« Nous devrons nous y habituer, car les ratons laveurs deviendront de plus en plus présents dans le paysage calgarien. » — Une citation de Chris Fisher, biologiste de la faune

Dans le cadre d’un programme de science participative, Calgary Captured, des citoyens ont d'ailleurs identifié 263 ratons laveurs sur des images captées par des caméras automatisées entre 2017 et 2020.

Bien que les ratons soient présents depuis des décennies dans le sud de la province, le biologiste explique qu’on en retrouve des dizaines à Calgary contre des milliers à Toronto.

Il indique qu’on peut trouver ces animaux dans les quartiers près du parc provincial Fish Creek ou en bordure des rivières Bow et Elbow. Chris Fisher dit que les ratons laveurs recherchent des endroits boisés et aiment particulièrement trouver refuge parmi les peupliers.

Pas aussi dérangeant qu’ailleurs

Douglas Dauncey, qui habite à Calgary, a appris à ses dépens l’augmentation du nombre de ratons laveurs, lorsqu’il en a surpris un qui fouillait dans ses poubelles durant la nuit.

J’ai réussi à le surprendre avant qu'il ne déchire tout [...] J'ai tapé sur ma porte, je ne voulais pas l'effrayer complètement, car il était vraiment adorable.

J'ai passé la majeure partie de ma vie dans l'Ouest canadien et je n'ai jamais vu de raton laveur [...] J'ai toujours eu des mouffettes sous mes escaliers, dans mes poubelles.

Chris Fisher explique que contrairement à leurs cousins plus voraces de l'Ontario, les ratons laveurs de Calgary ne sont pas aussi nuisibles. Il indique que ces animaux ne sortent généralement que la nuit.

S’ils sont plutôt discrets pour l’instant, le biologiste estime que ce n’est qu’une question de temps avant que les ratons laveurs ne deviennent plus perturbants, comme dans les autres métropoles canadiennes.