Roland Lavoie, président et propriétaire de Pilon/Pal dépôt à Gatineau, est décédé

L’homme d’affaires de Gatineau, Roland Lavoie, président et propriétaire de Pilon/Pal dépôt, est décédé à l’âge de 97 ans, lundi.

M. Lavoie était à la tête de l’entreprise familiale, présente à Gatineau depuis plus de 100 ans. Spécialisée dans la vente de bois, de matériaux de construction, revêtements extérieurs et maçonnerie, Pilon Ltée a été fondée en 1898 par Joseph Pilon, avant d’être reprise plus tard par Roland Lavoie.

L’entreprise d’une superficie de plus 320 000 p2 est bien connue dans la région.

Roland Lavoie en pleine inspection d'un camion de son entreprise, Pilon Ltée, en mars 2019 Photo : Facebook / Pilon Ltée

M. Lavoie souffrait de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Il avait finalement été admis à la Maison Mathieu Froment-Savoie lorsque son état de santé s’est aggravé.

Son fils, Yvon, parle d’un homme dévoué et généreux envers son épouse et ses enfants .

On se souviendra de lui en tant qu’homme d’affaires intelligent, intuitif, ambitieux, curieux et très informé , a-t-il écrit dans une publication sur Facebook.

Des informations concernant la cérémonie religieuse seront transmises ultérieurement, précise la famille de M. Lavoie.