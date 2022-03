Le salaire minimum, pas assez pour répondre aux besoins des Saskatchewanais

Les Saskatchewanais qui vivent avec le salaire minimum ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Ces derniers sont payés à un salaire horaire de 11,81 $ et ceux d'entre eux qui travaillent à temps plein vivent sous le seuil de la pauvreté.

Selon la Mesure de faible revenu de la famille de recensement, un Canadien qui touche moins de 22 518 $ annuellement, vit sous le seuil de la pauvreté.

En Saskatchewan, une personne qui vit avec le salaire minimum et qui travaille à plein temps, gagne 22 675 $ par an avant l’imposition des impôts.

Quint Saskatoon est une organisation à but non lucratif qui vient en aide aux personnes pour trouver du logement et les appuyer dans leurs développements économiques.

Selon le directeur général de cette organisation, Len Usiskin, de plus en plus de personnes payées au salaire minimum éprouvent des difficultés financières.

Len Usiskin affirme que ce problème a été exacerbé par la pandémie.

« Les emplois à faible rémunération ont été les plus durement touchés par la pandémie. Nous voyons maintenant que les gens essaient non seulement de passer le cap de la pandémie, mais aussi à gérer un salaire qui ne les permet pas à joindre les deux bouts. » — Une citation de Len Usiskin, directeur général de Quint Saskatoon

L’impact de la hausse du coût de la vie

Doris Whitedeer, une habitante de Saskatoon, a récemment perdu son poste comme femme de ménage à cause les licenciements liés à la COVID-19 .

Elle peine maintenant à trouver un nouvel emploi.

Cette situation est d’autant plus préoccupante pour Doris Whitedeer car elle a déjà du mal à subvenir à ses besoins essentiels à cause de la hausse des prix des aliments et du logement.

Elle affirme que même si elle trouve un nouveau poste, il lui sera difficile de se contenter du salaire minimum.

« Ce serait bien que le salaire minimum augmente, sinon je ne sais pas trop quoi faire. Il va peut-être falloir que je trouve un deuxième emploi. » — Une citation de Doris Whitedeer; habitante de Saskatoon

Doris Whitedeer continue sa quête pour trouver un nouvel emploi, elle espère qu’elle sera embauchée bientôt.

Avec les informations de Kendall Latimer