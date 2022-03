Des étudiants ontariens réclament des produits menstruels gratuits dans tous les campus

Le Cabinet jeunesse de la Ville de Toronto avait fait une demande similaire en octobre dernier auprès, cette fois, du ministère de l'Éducation.

La province avait alors annoncé la distribution gratuite de six millions de produits menstruels par année dans ses écoles.

Le ministre Stephen Lecce n'avait toutefois pas été en mesure de garantir que toutes les écoles recevraient des produits et avait précisé que ce serait principalement à destination des écoles secondaires.

Dans une lettre conjointe envoyée à la ministre des Collèges et Universités de l'Ontario, des dizaines de groupes d'étudiants réclament que des produits d'hygiène menstruelle soient accessibles gratuitement dans tous les campus. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le même groupe de jeunes fait maintenant appel au ministère des Collèges et des Universités de l’Ontario pour rendre disponibles des produits menstruels gratuits dans tous les campus de la province.

Dans une lettre envoyée à la ministre Jill Dunlop mardi, le Cabinet jeunesse de la Ville de Toronto, notamment appuyé par toutes les associations étudiantes de niveau postsecondaire de l'Ontario, demande que cette mesure soit en place d'ici la fin de 2022.

Le problème de la pauvreté menstruelle demeure dans nos écoles postsecondaires et les expériences de nos étudiantes collégiales et universitaires ne sont pas différentes de celles de leurs homologues des écoles élémentaires et secondaires , affirment les signataires.

« Une enquête menée par Plan international Canada révèle qu'un tiers des femmes canadiennes de moins de 25 ans disent avoir eu du mal à se payer des produits menstruels. » — Une citation de Extrait de la lettre envoyée au ministère des Collèges et Universités de l’Ontario

Les établissements postsecondaires n'ont pas tous les fonds nécessaires pour se procurer ces produits, de sorte que le gouvernement doit intervenir et fournir un soutien , ajoutent-ils.

Ces produits doivent non seulement être gratuits, mais être fournis de manière à protéger la vie privée, être sans obstacle et être facilement accessibles , poursuivent les signataires.

À savoir si le ministère des Collèges et Universités allait répondre à la demande, une porte-parole répond que les établissements postsecondaires de l'Ontario sont autonomes et ont toute latitude pour mettre en place des politiques sur leurs campus .

Les étudiants ont peu de moyens

L’éducation postsecondaire est incroyablement chère en Ontario [et] la précarité menstruelle existe dans la province, affirme l'étudiante et l'une des représentantes de l'association étudiante York Federation of Students, Adaeze Mbalaja.

Le groupe, qui représente un peu plus de 50 000 étudiants de l'Université York, a également signé cette lettre qui s'adresse au ministère des Collèges et Universités de l'Ontario.

Adaeze Mbalaja est la vice-présidente des campagnes et de la défense des droits des étudiants universitaires de premier cycle de l'Université York. Photo : York Federation of Students

Jusqu'à présent, l'établissement universitaire a rejeté la demande de rendre disponible des produits d'hygiène menstruelle gratuits sur le campus, indique Adaeze Mbalaja qui défend les droits des étudiants.

Elle espère que la province offrira, cette fois, des produits menstruels gratuits dans tous ses campus postsecondaires puisque les personnes qui sont menstruées ne se limitent pas à certains [endroits], rappelle Adaeze Mbalaja.

Pendant trop longtemps, nous avons ignoré cette question de l'équité menstruelle. Nous avons tous une sœur, une amie, une mère. C'est une nécessité, pas un luxe , explique le directeur général du Cabinet jeunesse de la Ville de Toronto, Stephen Mensah.

Stephen Mensah est le porte-parole en éducation du Cabinet jeunesse de la Ville de Toronto depuis plus de deux ans. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

De nombreuses associations étudiantes ont individuellement fait la demande auprès de leur université, mais sans succès , explique M. Mensah.

Il espère que la force du nombre poussera le gouvernement ontarien à répondre à l'appel des étudiants d'un bout à l'autre de la province.

C'est une question de droit fondamental et d'injustice , ajoute Stephen Mensah.

Chiara Zussino s'implique auprès du groupe Bleed the North depuis plus d'un an. Photo : Radio-Canada / Fournie par Chiara Zussino

C’est important d’avoir accès aux produits menstruels, même à l’université. On paye trop pour aller à l’école et on n'a pas le choix d’avoir nos menstruations chaque mois , souligne l'étudiante universitaire et bénévole du groupe Bleed The North, Chiara Zussino.

Son association étudiante, celle de l'Université Lakehead à Thunder Bay, est d'ailleurs l'un des signataires de la lettre.

Et en tant que quelqu’un qui vit dans le Nord de l’Ontario c’est beaucoup trop cher de se procurer ces produits menstruels , ajoute-t-elle.

« Dans un pays qui se dit être féministe, pourquoi n’a-t-on pas les produits qui sont nécessaires pour aller au travail et à l’école? » — Une citation de Chiara Zussino, étudiante de 19 ans

Elle explique que certains menstruateurs doivent faire le choix difficile de payer leurs frais de scolarité, leur nourriture ou leurs produits menstruels.

On a 19 ans, 20 ans. On n'a pas d’argent dans nos comptes bancaires. Certaines personnes ont même de la difficulté à payer leur nourriture chaque jour, explique Chiara Zussino.

Pour rendre les produits menstruels plus accessibles dans les campus, elle s'implique, à travers Bleed The North, auprès des collèges et universités pour sensibiliser les institutions à la cause.

Ces étudiants espèrent une action immédiate de la part du gouvernement provincial pour alléger les coûts des étudiants le plus rapidement possible.