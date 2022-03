Des parents en N.-É. sont tannés du service d’autobus scolaire à personnel réduit

Certains enfants ont dû parcourir de plus longues distances à pied parce que les autobus n'ont plus le temps de faire tous leurs arrêts habituels.

Ça fait trop longtemps que ça dure , dit Ariel Dixon, mère de deux enfants d'âge scolaire, enceinte de neuf mois et alitée.

Ils auraient dû avoir quelqu'un aligné bien avant que cette dernière retraite ne se produise, bien avant. C'est ridicule, surtout pour l'hiver.

Il y a six trajets d'autobus, mais comme il n'y a pas suffisamment de chauffeurs d'autobus pour couvrir tous les trajets, le Centre régional d'éducation du Cap-Breton à Victoria a regroupé les cinq autres trajets en quatre.

Pour Ariel Dixon, ça veut dire que ses enfants doivent marcher depuis le bas de leur chemin de terre vers la grande route pour être ramassés et ramenés à l’école.

Elle dit qu'une entreprise de construction opère à partir d'un emplacement sur la même route.

Il y a de la machinerie lourde qui monte et descend notre route tout le temps et je m'inquiète beaucoup, vous savez, que mes enfants soient gravement blessés , dit-elle. Et il y a aussi plusieurs autres familles sur ma route qui ont de jeunes enfants.

La longue attente pour remplacer le chauffeur a également attiré l'attention de la Municipalité du comté de Victoria.

Perla MacLeod se demande pourquoi le Centre d'éducation ne s'y est pas pris d'avance pour remplacer le départ à la retraite. Photo : Gracieuseté : Perla MacLeod

S'ils savaient qu'ils seraient à court de chauffeurs d'autobus, pourquoi n'ont-ils pas commencé à chercher plus tôt , s'interroge la conseillère Perla MacLeod.

Parce que maintenant ils le font, pendant les mois d'hiver quand les enfants, vous savez, ils doivent marcher dans la neige.

Le 14 février, le conseil a contacté le centre d'éducation et on lui a dit qu'un conducteur devrait être près d'ici deux à trois semaines, et trois autres en formation pendant quatre à six semaines.

Mais la maman, Ariel Dixon, soutient qu'on lui a dit pendant plus d'un mois que quelqu'un était sur le point d'être embauché et qu'elle n'a plus confiance en ce que le centre dit.

Dans une déclaration écrite, le centre d'éducation écrit être en train de recruter et de former des gens.

Les individus sont à différentes étapes du processus d'embauche et de formation, qui dépend de la réception des documents requis, de l'approbation des vérifications des antécédents et de la réussite de notre programme de formation et de permis en collaboration avec Access N.-É.