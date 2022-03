Le gouvernement ontarien a donné un sursis aux pétrolières Imperial Oil, Shell et Suncor à Sarnia en matière de réductions de leurs émissions polluantes.

En novembre, le gouvernement Ford avait ordonné à ces raffineries de réduire de 90 % leurs émissions de dioxyde de soufre, un polluant qui touche le système respiratoire, d'ici la fin de 2026.

Une autre installation à Mississauga doit réduire ses émissions de 80 %.

Toutefois, dans une décision rendue le 25 février, le délai a été prolongé jusqu'à la fin de 2028.

L'organisme de défense de l'environnement Ecojustice est mécontent de ce retard.

Le gouvernement a cédé aux pressions de l'industrie , affirme Elaine MacDonald, directrice des communautés saines pour Ecojustice.

« Le Canada est très en retard par rapport à d'autres pays, notamment les États-Unis, en ce qui concerne la réglementation de la pollution provenant des raffineries. » — Une citation de Elaine MacDonald, directrice des communautés saines pour Ecojustice

Selon Mme MacDonald, le report de deux ans aura un impact sur la santé des habitants de la région de Sarnia.

Dans sa décision rendue le 25 février, le gouvernement indique que des commentaires ont été soigneusement pris en compte.

Il ajoute que le changement a été effectué car les installations ont déclaré avoir besoin de plus de temps pour apporter ces changements importants à leurs activités .

Si le gouvernement a donné deux années supplémentaires aux raffineries de pétrole de l'Ontario pour réduire les émissions de dioxyde de soufre, certains règlements entreront toujours en vigueur le 31 décembre 2026, ce qui entraînera une réduction de 20 % des émissions dans la région de Sarnia, indique la décision.

L'industrie a besoin de temps

L'industrie pétrolière a demandé une prolongation au gouvernement en expliquant qu'elle avait besoin de plus de temps pour apporter les changements nécessaires aux équipements et aux installations.

Certaines des mesures à mettre en place nécessitent une planification importante et des équipements majeurs sont nécessaires. Certaines sont difficiles à obtenir et d'autres doivent être commandées longtemps à l'avance , explique Lisa Hanke, directrice des relations avec le gouvernement et les intervenants de l'Association canadienne des carburants, qui représente l'industrie des carburants de transport.

« Si une pièce doit être apportée de loin, elle doit être commandée, il faut du temps pour produire la pièce spécifique et les installations ne peuvent pas simplement fermer. Elles doivent le faire selon un calendrier qu'elles ont déjà établi, et cela doit être planifié longtemps à l'avance. » — Une citation de Lisa Hanke, directrice des relations avec le gouvernement et les intervenants de l'Association canadienne des carburants

La porte-parole Lisa Hanke affirme que l'industrie a besoin de plus de temps. Photo : Dale Molnar/CBC

Ecojustice rétorque que l'industrie a eu suffisamment de temps.

Selon Elaine MacDonald, elle aurait dû commencer à moderniser ses infrastructures en 2016, lorsque Ecojustice et la province ont commencé à parler de la mise à jour des normes de qualité de l'air.

S'ils en avaient fait une priorité, ils auraient pu commencer il y a des années à se préparer à la nouvelle norme sur le dioxyde de soufre , explique-t-elle.

Ecojustice s’attriste également du fait que la nouvelle réglementation ne fasse rien de plus pour lutter contre les émissions dans un processus appelé torchage - où les gaz excédentaires sont brûlés.

Le problème avec le brûlage à la torche est que les émissions sont très intenses et peuvent se produire dans un laps de temps très court, ce qui provoque des pics préoccupants en matière de qualité de l'air , précise-t-elle.

« La qualité de l'air peut considérablement augmenter pendant un événement de torchage en raison de la quantité massive de dioxyde de soufre qui peut être émise, selon ce qu'ils brûlent, en particulier s'il s'agit de gaz corrosifs. » — Une citation de Elaine MacDonald, directrice des communautés saines pour Ecojustice

Lisa Hanke affirme cependant que le brûlage à la torche réduit en fait les émissions qui, autrement, seraient libérées dans l'atmosphère.

Mike Bradley est pour le compromis. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Le maire de Sarnia prône le compromis

Le maire de Sarnia, Mike Bradley, pense que tout le monde a un objectif commun. Nous devons réduire les émissions .

M. Bradley n'est pas certain que l'industrie ait besoin de deux années supplémentaires pour y parvenir, mais il estime que cela doit être fait de manière à ne pas imposer un trop lourd fardeau à l'industrie.

La réalité, c'est que nos concurrents sont l'Alberta et la côte du golfe du Mexique aux États-Unis et tout ce que nous disons, c'est que, oui, nous soutenons le programme environnemental, mais vous devez également examiner la façon dont vous traitez notre industrie en ce qui concerne la réglementation et la fiscalité , déclare Mike Bradley.

La Première nation Aamjiwnaang, qui se trouve à l'ombre d'une raffinerie de pétrole, souhaitait elle aussi que le délai soit raccourci, mais un de ses porte-parole déclare que les représentants de la Première nation ne sont pas prêts à faire de commentaires sur la prolongation.

Avec des renseignements fournis par Dale Molnar de CBC News