Un piéton meurt après avoir été happé par un VTT

Les services d’urgence ont reçu l’appel vers 23 h 20 samedi.

L’incident est survenu sur la rue rue Church. Le conducteur du VTT n'a subi aucune blessure.

Un enquêteur chargé de la reconstruction des collisions de la GRC et un membre du bureau du coroner de l'Île-du-Prince-Édouard se sont rendu les lieux et collaborent à l'enquête. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès de l'homme.

La GRC demande l’aide du public dans cette affaire. Quiconque a des renseignements à propos de l’incident peut contacter la police au 902-436-9300.

L'enquête se poursuit.