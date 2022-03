Risque de pluie verglaçante dans le Sud de l’Ontario

Les régions de Hamilton, Halton et Guelph pourraient recevoir de 2 à 4 mm de verglas.

De la pluie verglaçante, parfois mêlée de grésil, devait commencer à tomber tôt en matinée dans ces secteurs, indique Environnement Canada.

L'agence fédérale conseille aux automobilistes de redoubler de prudence : Réduisez votre vitesse de conduite sur les routes glissantes. Surveillez les feux arrière des véhicules devant vous et gardez une distance sécuritaire entre les véhicules.

À Toronto et dans les secteurs environnants, un avis de conditions routières hivernales est en vigueur. Il y a un risque de pluie verglaçante ou de bruine verglaçante tôt le matin, qui devrait se changer en pluie plus tard durant la matinée et finalement en neige fondante en après-midi.

Environnement Canada ne prévoit qu'une très légère accumulation de neige au sol.

La circulation automobile sera probablement perturbée aux heures de pointe du matin et de l'après-midi, avertit l'agence fédérale. On recommande aux automobilistes de se montrer prudents et de se donner plus de temps pour se rendre à destination.

Selon Environnement Canada, une dépression en provenance du Texas est à l'origine de ce mélange de précipitations.