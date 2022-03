La N.É entre dans la phase 2, le déconfinement complet est prévu le 21 mars

Selon Gordon Stewart, le directeur de l’association des Restaurants de la Nouvelle-Écosse, les changements d’aujourd’hui ne feront pas une grande différence pour les restaurateurs.

Il explique que les marges de profits des restaurants sont déjà très minces et qu'ils ont hâte au 21 mars, date à laquelle ils pourront fonctionner à pleine capacité.

N'empêche que le manque de personnel ne sera pas facile à gérer à pleine capacité, fait remarquerGordon Stewart.

Autres défis

Il rappelle qu’il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie hôtelière avant même la pandémie.

Il estime que la Nouvelle-Écosse manque probablement d'environ 5 000 employés dans le secteur pour pouvoir revenir à pleine capacité.

À son avis de nombreux restaurants vont devoir ajuster les jours et les heures d'ouverture en raison du manque de personnel.

Outre le problème du travail et de la COVID, vous avez d'autres problèmes majeurs ,dit-il. Le prix des aliments est plus élevé que jamais, le prix de l’essence est plus élevé que jamais, il y a les problèmes de ligne d'approvisionnement, et plus encore.

Il croit que l'augmentation des coûts alimentaires va mener les restaurants à augmenter leurs prix jusqu'à 10 %. Un autre défi avec la suppression des restrictions sera la preuve de vaccination dans les restaurants.

Gordon Stewart s'attend à ce que certaines personnes n'aillent pas dans un restaurant qui n'exige plus de preuve de vaccination.

Paul MacKinnon, PDG de la Commission des entreprises du centre-ville d'Halifax, croit que la phase 2 de déconfinement va surtout faire une différence pour les bars. Photo : Gracieuseté : Paul MacKinnon

Paul MacKinnon, PDG de la Commission des entreprises du centre-ville d'Halifax, croit aussi que les changements de lundi ne feront pas une grande différence pour les restaurants.

Il pense aussi qu’ils auront peu d'impact sur les magasins, mais ça fera certainement une différence pour les bars.

Les heures d'ouverture plus tardives et le retour de la danse ne pourront qu’aider ce secteur.

Ramener la confiance

Même si les restrictions n’ont pas aidé à son avis, c'est l'incertitude persistante concernant la pandémie qui a eu le plus grand impact.

Ce que les entreprises attendent vraiment de la province, selon lui, c'est une campagne de confiance .

Il y a vraiment une responsabilité partagée pour ramener l'économie et en particulier pour les petites entreprises qui ont vraiment été martelées au cours des trois dernières années , dit Paul MacKinnon.

Nous espérons que nous pourrons revenir à une situation qui est normale, ou sinon, encore meilleure que la normale.

Une affiche à l'entrée du Centre Scotiabank à Halifax le 2 octobre indiquait déjà aux spectateurs qu'ils devaient être pleinement vaccinés contre la COVID-19 pour entrer, ce n'est plus le cas depuis le 28 févier 2022. Photo : Gracieuseté/Nick McDow

Chez Events East, qui gère le centre Scotiabank et le centre des congrès d’Halifax, la directrice du marketing Erin Esiyok-Prime est excitée à l’idée d’avoir une salle comble aux deux sites.

Elle est consciente que l'industrie hôtelière est confrontée à des défis en matière de personnel, mais dit que son organisation travaillera avec des partenaires de l'industrie pour attirer les gens.

Selon elle, il faut continuer de mettre l’accent sur la santé et la sécurité des événements pour leurs clients, invités et personnel.

En fin de compte, nous voulons que tout le monde se sente à l'aise, nous respecterons donc certainement les souhaits de nos fans et de nos invités.

La COVID-19, tout un défi pour la plupart des institutions religieuses. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Approche hybride

Faire face au paysage en constante évolution des restrictions liées à la COVID-19 s'est avéré être un défi pour de nombreuses institutions religieuses.

La révérende Susan Chisholm, ministre de l'Église unie St. Andrew's à Halifax, dit que l'église rouvrira complètement le 21 mars, mais continuera de permettre aux membres de la congrégation de se recueillir à distance.

Nous continuerons notre approche hybride, qui est la diffusion en direct et en personne, qui dure depuis que nous sommes autorisés à être ensemble. Et nous sommes vraiment devenus très bons dans ce domaine , dit-elle.

C'est un peu ce cadeau, d'avoir été forcé d'être plus créatif et plus flexible dans la façon dont nous aidons les gens à faire partie de ce que nous faisons.

Elle ajoute qu'une section de son église sera réservée avec des sièges espacés de deux mètres pour les personnes qui souhaitent plus de distance physique.

Et même si bientôt les masques ne seront plus nécessaires dans le bâtiment, des panneaux seront installés pour informer les gens qu'ils peuvent continuer à porter un masque s'ils le souhaitent.