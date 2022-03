Des créneaux horaires réservés aux vaccinés dans certaines entreprises d’Ottawa

Le système de passeport vaccinal de la province a pris fin le 1er mars et de nombreuses entreprises en ont salué la suppression, alors qu'il était en place depuis l'automne. Mais d'autres ont décidé de le maintenir en place, même sans obligation provinciale.

D’autres encore optent pour une approche hybride – en restant ouvertes à tous les clients presque tous les jours, mais en réservant certaines heures aux seuls clients vaccinés.

Le Hintonburg Public House a récemment annoncé que seuls ceux qui auront au moins deux doses d'un vaccin COVID-19 seront acceptés les jeudis.

Nous avons une clientèle plus âgée ou des personnes avec des problèmes de santé qui ont été très prudentes pendant tout ce temps, et nous voulons qu'elles se sentent aussi à l'aise que possible ici , explique la propriétaire du restaurant-bar, Summer Baird.

Summer Baird, propriétaire du Hintonburg Public House, indique qu'elle réservera les jeudis aux clients ayant reçu au moins deux doses de vaccin contre la COVID-19. Photo : Gracieuseté Dwyane Brown Studios

Cette politique restera en place jusqu'à nouvel ordre, précise-t-elle. En fonction du succès de cette formule, Mme Baird dit qu'elle pourrait même étendre ces heures davantage.

Nous allons juste voir quel est le niveau de confort de nos clients et surveiller les chiffres , dit-elle. C'est vraiment tout ce que nous pouvons faire.

Le choix difficile des entreprises

Même chose du côté de Sarah Thompson, propriétaire de Where I Thrive Cafe, un studio d' entraînement et un café dans le quartier du Glebe. Un certain nombre de cours, chaque semaine, seront appelés cours de rappel et seront réservés aux clients ayant au moins trois doses du vaccin.

« Pour faire face à l'incertitude, il faut faire preuve de créativité.​ » — Une citation de Dennis Van Staalduinen, directeur général de la ZAC de Wellington West

Depuis notre ouverture, nous avons toujours respecté la mission d’être ouverts à tous , raconte Mme Thompson.

Elle estime que si son studio continuait à vérifier le statut vaccinal de ses clients à chaque visite ou éliminait complètement la vérification de la preuve vaccinale, cela reviendrait à exclure des gens de la communauté .

Nous avions l'impression que c'était l'option la plus inclusive , dit-elle.

Jamie Rigby et Sarah Thompson, copropriétaire du Where I Thrive Cafe Photo : Gracieuseté Sarah Thompson

Jusqu'à présent, les commentaires des clients sur le modèle hybride sont positifs, assure Mme Thompson qui prévoit de maintenir les cours de rappel pour le mois de mars, avec la possibilité de les prolonger en avril.

Répondre aux besoins des clients vaccinés et non vaccinés est une décision commerciale intelligente, selon Dennis Van Staalduinen, directeur général de la Zone d'amélioration commerciale (ZAC) de Wellington West. Des deux côtés, de nombreux clients ont des opinions bien arrêtées sur la vaccination, rappelle-t-il, et c’est aux entreprises que revient le choix difficile de trancher et de trouver la meilleure approche.

Il raconte qu’en annonçant qu'elles continueraient à vérifier les preuves de vaccination, certaines entreprises ont fait l’objet d'attaques par des opposants aux vaccins et par des armées de robots, sur Internet.

Alors que les choses commencent à revenir à une certaine normalité, M. Van Staalduinen demande aux clients de faire preuve de patience et d’être un peu plus tolérants, le temps de laisser aux entreprises le choix de décider ce qui convient le mieux à leur activité.

Avec les informations de Nicole Williams, CBC