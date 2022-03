250 skieurs bloqués pendant des heures sur un télésiège en panne

Des pompiers et des secouristes ont descendu un à un les skieurs suspendus par temps très froid. L’opération a duré plus de deux heures et demie.

Ç’a pris à peu près trois heures avant qu’ils descendent tout le monde. Ils nous ont envoyés dans un endroit spécial. Là, ils nous ont tous examiné les pieds, les doigts, les bouts de nez pour s’assurer que tout allait [bien]. On a pris le temps de se réchauffer. Ils nous ont offert de la soupe. Disons que c'est toute une aventure , affirme Andrée Ducharme, une skieuse qui était bloquée sur le télésiège.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des skieurs sur une pente du centre de ski Marble Mountain à Terre-Neuve peu après le sauvetage d'environ 250 personnes bloquées sur le télésiège en panne. Photo : Gracieuseté : Jessica Milmore

Personne n'a été blessé, mais deux adolescents souffrant d’hypothermie légère ont été transportés à l’hôpital.

De 220 à 250 skieurs étaient suspendus à environ 18 mètres du sol et ils avaient tous très froid, explique le directeur du centre de ski, Richard Wells. Il ventait au moment des faits, précise-t-il.

Richard Wells travaille dans le centre de ski depuis 12 ans et il dit que c’était la première fois qu’il voyait ce genre d’opération de secours autrement que dans le cadre d’un exercice.

La panne a paralysé le mécanisme d’entraînement du télésiège. Des employés tentent d’en déterminer la cause, indique M. Wells.

Un autre télésiège a aussi connu des problèmes mécaniques liés à son nouveau moteur, ajoute le directeur. Les deux télésièges sont à l’arrêt le temps d’effectuer les réparations nécessaires.