Kiev refuse les évacuations vers le Bélarus et la Russie proposés par Moscou

L'Ukraine a refusé lundi les couloirs humanitaires vers la Russie et le Bélarus proposés par Moscou et se prépare à de nouvelles offensives sur plusieurs villes du pays, dont Kiev, après une nouvelle nuit de violents bombardements.

Au 12e jour de l'invasion russe, Moscou a annoncé l'instauration de cessez-le-feu locaux et l'ouverture de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation de civils de plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev.

Mais la moitié de ces couloirs rejoignent la Russie ou le Bélarus – dont le territoire est utilisé comme arrière-base par Moscou pour envahir l'Ukraine depuis le 24 février – et ont aussitôt été rejetés par le gouvernement ukrainien.

Ce n'est pas une option acceptable , a déploré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Les civils évacués n'iront pas au Bélarus pour ensuite prendre l'avion et aller en Russie , a-t-elle dit.

Les autorités ukrainiennes ont refusé les couloirs humanitaires vers le Bélarus et la Russie proposés par Moscou. Les détails avec Mariève Bégin.

Selon l'armée russe, la décision d'ouvrir des couloirs humanitaires a été prise après une demande personnelle du président français Emmanuel Macron adressée à son homologue russe Vladimir Poutine, ce que réfute toutefois l'Élysée. Les deux dirigeants se sont entretenus pendant près de deux heures dimanche par téléphone.

Le président Macron n'a évidemment pas demandé de tels couloirs vers la Russie ou le Bélarus, a répliqué l'Élysée. Il demande d'abord que l'offensive russe s'arrête et insiste sur la protection des civils et l'acheminement de l'aide , a précisé la présidence française.

Ces derniers jours, deux tentatives pour évacuer des civils du port assiégé de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, ont échoué, Kiev et Moscou s'accusant mutuellement de violer les conditions de l'évacuation.

Intenses bombardements dans le nord

Les bombardements à Kharkiv ont fait plusieurs morts le 6 mars 2022. Photo : Associated Press / Marienko Andrew

Cette annonce survient alors que l’armée russe a intensément bombardé la nuit dernière la deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv.

Des frappes aériennes ont eu lieu sur cette ville de 1,4 million d'habitants, ciblant un complexe sportif d'une université locale et des immeubles civils, selon un journaliste de l'Agence France-Presse AFP .

La ville, proche de la frontière avec la Russie, dans le nord-est de l'Ukraine, est le théâtre de bombardements parmi les plus violents depuis le début de la guerre.

Selon l'état-major ukrainien, les forces russes concentrent aussi leurs efforts sur Tchernihiv (285 000 habitants) et Soumy (263 000 habitants), en plus d'accumuler leurs ressources pour lancer un assaut sur Kiev. Tchernihiv se trouve notamment sur l'une des principales routes menant à Kiev.

D'intenses combats ont aussi eu lieu autour de la route menant vers Jytomyr (150 km à l'ouest de Kiev), qui est pilonnée et où bon nombre de maisons ont été détruites.

Et à 150 kilomètres au sud de Jytomyr, neuf personnes ont été tuées dimanche lors d'une attaque menée par l'armée russe contre l'aéroport de Vinnytsia.

Kiev se défendra

Les combats continuent aussi de faire rage dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Le maire de Gostomel, ville qui accueille une base militaire, a été tué alors qu'il distribuait du pain et des médicaments aux malades, et réconfortait les blessés , a annoncé la mairie.

L'armée russe a massé des forces autour de Kiev et va probablement essayer de prendre la ville dans les prochains jours , a pour sa part estimé un conseiller du ministre de l'Intérieur.

Les forces ukrainiennes se tiennent prêtes à détruire le dernier pont reliant Kiev à son arrière-pays à l'ouest pour freiner la progression des chars russes.

La capitale se prépare à se défendre , a lancé le maire de Kiev et ancien champion de boxe Vitali Klitschko sur Telegram. Kiev tiendra! Se défendra! Dressons-nous ensemble! Gloire à l'Ukraine! , a-t-il clamé.

Le convoi d'une soixantaine de kilomètres de chars russes est toujours stationné au nord-ouest de la capitale.

La situation humanitaire se dégrade dans le sud

Dans la région de Kherson, près de la Crimée, dont les Russes ont pris le contrôle, de nombreux villages sont privés d'électricité, de gaz, d'eau, de nourriture et de médicaments.

Des missiles russes tirés depuis la mer Noire se sont aussi abattus lundi sur le village de Touzly, dans la région d'Odessa, a indiqué un porte-parole militaire régional, Sergueï Bratchouk. Selon lui, les tirs ont visé des sites d'infrastructures cruciales , mais n'ont pas fait de blessé.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait aussi averti que la Russie se préparait à bombarder Odessa, port stratégique sur la mer Noire.

Le ministre de l'Éducation Sergiy Shkarlet a précisé de son côté que 211 écoles avaient été endommagées dans les bombardements.

Les troupes de Vladimir Poutine continuent leur siège à Marioupol, dans le sud-est du pays.

L'Organisation des Nations unies ONU , qui rapporte plus de 350 civils tués, signale plus de 1,5 million de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine. Cela constitue la crise de réfugiés à avoir éclaté le plus rapidement depuis la Deuxième Guerre mondiale.