Moscou annonce l’ouverture de plusieurs couloirs humanitaires en Ukraine

Les forces russes promettent l’ouverture de plusieurs couloirs humanitaires et l’instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer les civils des villes ukrainiennes de Kharkiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats.

Le ministère russe de la Défense en a fait l’annonce dans un communiqué, sans préciser combien de temps ces couloirs resteront ouverts.

L’armée indique que la décision a été prise après une demande personnelle formulée par le président français Emmanuel Macron à son homologue russe. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant 1 h 45 dimanche.

Ces derniers jours, deux tentatives pour évacuer des civils du port assiégé de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, ont échoué, Kiev et Moscou s'accusant mutuellement de violer les conditions de l'évacuation.

Cette annonce survient alors que l’armée russe a intensément bombardé cette nuit la deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, et tente toujours d'encercler la capitale Kiev. Les troupes de Vladimir Poutine continuent également leur siège à Marioupol, dans le sud-est du pays.

Selon l'état-major ukrainien, les forces russes concentrent leurs efforts sur Kharkiv, Tcherniguiv (nord), Soumy (nord-est) et Mykolaïev (sud) et accumulent leurs ressources pour lancer un assaut sur Kiev.

D'intenses frappes aériennes ont eu lieu à Kharkiv, avec ses 1,4 million d'habitants, ciblant un complexe sportif d'une université locale et des immeubles civils, selon un journaliste de l'Agence France-Presse AFP .

La ville, proche de la frontière avec la Russie, dans le nord-est de l'Ukraine, est le théâtre de bombardements parmi les plus violents depuis le début de la guerre.

L’armée russe progresse vers Kiev

Dans la capitale, le sergent Casper, des unités de volontaires ukrainiens, se tient prêt à faire sauter le dernier pont encore debout, entièrement miné, qui relie Kiev à son arrière-pays, où les forces russes font leur chemin.

Nous allons tout tenter pour le garder debout, a déclaré à l'AFP l'ancien parachutiste. Mais si nous recevons l'ordre d'en haut ou si nous voyons les Russes avancer, nous le ferons sauter... avec le plus grand nombre de chars ennemis possible , a-t-il assuré.

D'intenses combats ont eu lieu toute la journée de dimanche aux abords de Kiev, selon l'administration régionale ukrainienne, notamment autour de la route menant vers Jytomyr (150 km à l'ouest de Kiev), ainsi qu'à Tcherniguiv (150 km au nord de la capitale).

Des personnes traversent un pont détruit alors qu'elles évacuent la ville d'Irpine, au nord-ouest de Kiev, au cours d'un bombardement et d'un pilonnage le 5 mars 2022, 10 jours après que la Russie ait lancé une offensive militaire contre l'Ukraine. Photo : afp via getty images / ARIS MESSINIS

Selon l'Organisation mondiale de la santé basée à Genève, les signalements d'attaques contre les centres de santé en Ukraine sont en augmentation.

De son côté, l'ONU, qui rapporte plus de 350 civils tués, signale plus de 1,5 million de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine. Cela constitue la crise de réfugiés à avoir éclaté le plus rapidement depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Élan de soutiens envers l’Ukraine

Ils sont près de 20 000 combattants étrangers à se porter volontaires pour aider l'Ukraine à se battre contre la Russie, selon la députée ukrainienne Lesia Vasylenko en entrevue à Tout le monde en parle dimanche soir.

Ils viennent principalement de pays européens , a déclaré pour sa part Dmytro Kouleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, sur la chaîne américaine CNN.

Quand les gens ont vu que les Ukrainiens se battaient, qu'ils ne baissaient pas les bras, cela les a poussés à se joindre à notre combat , a-t-il dit.

Les manifestations en soutien au peuple ukrainien se sont multipliées cette fin de semaine, à travers le monde, mais aussi au pays, notamment à Vancouver et Toronto.