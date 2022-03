La peur donne « la force pour nous battre », dit la députée ukrainienne Lesia Vasylenko

Les Ukrainiens ont peur d’être complètement effacés du monde, d’être écrasés par l’offensive russe, qui a déjà causé la mort de centaines de civils, a-t-elle déclaré dimanche en entrevue à Tout le monde en parle. C’est cette peur qui nous donne de la force pour nous battre , a-t-elle ajouté, puisqu’on se bat pour la vie, on se bat pour exister, pour notre propre existence.

La politicienne et mère de trois enfants a pris les armes et est restée à Kiev, la capitale ukrainienne et sa ville natale, pour la défendre.

Je n’ai pas d’autres choix , a-t-elle assuré lors de l'entrevue en visioconférence. J’ai eu mes trois enfants ici et je veux qu’ils aient le choix de vivre en Ukraine, dans une Ukraine libre, indépendante, et vraiment forte.

Pour l’instant, le plus difficile pour moi c’est de ne pas pouvoir leur dire quand je serai avec eux, quand je pourrai les rejoindre , a-t-elle expliqué.

Mme Vasylenko a peu d’espoir qu’il y ait une résolution diplomatique du conflit, estimant que le président russe, Vladimir Poutine, n’est pas digne de confiance. Elle réclame plutôt un soutien plus important de la part des pays membres de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

Nous les Ukrainiens comprenons tous les sacrifices que nos pays partenaires ont dû faire pour aider l’Ukraine , a-t-elle dit. Mais ce n’est vraiment pas assez si on veut vivre dans un monde sans 3e guerre mondiale. On doit faire plus et on peut faire plus.

« C’est ce qu’on demande à nos pays partenaires : soit de nous donner plus de moyens, plus d’armes, ou d’être là avec nous, épaules à épaules, en se battant avec les soldats ukrainiens. » — Une citation de Lesia Vasylenko, députée ukrainienne

Selon elle, quelque 20 000 volontaires du monde entier se sont déjà engagés avec l’Ukraine et sont en route pour participer à l’effort de guerre à la suite de l’appel du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Mme Vasylenko croit néanmoins que seuls les Russes peuvent arrêter cette guerre. Il y a 140 millions de Russes en Russie. Ils peuvent sortir tous dans leurs villes, dans leurs rues, et ils peuvent tous demander que ça s’arrête, mais ils ne le font pas , a-t-elle déploré. Et c’est ça le plus inquiétant.

Des milliers de manifestants russes ont été arrêtés depuis le début du conflit, selon une Organisation non gouvernementale ONG , et la députée ukrainienne a salué leur courage. Vraiment je suis très fière d’eux, mais ils sont trop peu , a-t-elle soupiré. Quand je dis aux Russes qu’ils n’en font pas assez, je parle au reste de la population, qui ne sait pas et ne veut pas savoir, qui ne sort pas dans les rues.

Quant aux Ukrainiens, elle assure qu’ils sont très bien informés, par les sources officielles, les médias, ou les réseaux sociaux, notamment. Mme Vasylenko a d’ailleurs invité les médias internationaux à quitter Moscou pour s’établir à Kiev suivant la suspension de leurs activités journalistiques en Russie en raison d’une nouvelle législation répressive.