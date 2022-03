Des prières pour le peuple ukrainien à la chapelle Saint-Mark’s

Quand l'hymne ukrainien a retenti dans la chapelle, l'atmosphère s'est alourdie. Les quelques personnes d'origine ukrainienne présentes dans la salle n'ont dit mot, mais l'émotion était forte dans l'assistance. J’ai chanté tout l’hymne de mon pays, mais ce n’était pas facile , a confié Anna Izmaylova.

« Cela nous touche beaucoup parce qu’il n’y a pas beaucoup de possibilités de faire plein de choses maintenant. On travaille très fort, mais ça nous donne une petite pause pour respirer et prier pour les Ukrainiens. » — Une citation de Natalia Sladkov

Chaque prière du révérend a mis un baume au cœur des participants, tout comme chaque message de soutien. C'est très important, même pour supporter avec des mots, juste pour dire qu'on est avec toi et ta famille, qu'on pense à toi et ta famille. C'est vraiment très important parce que c'est un moment très difficile à vivre seul. On a besoin de support , a fait savoir Anna Prytkova. Ses parents refusent de quitter le pays et ne sont pas en état de voyager.

Une trentaine de personnes étaient présentes durant la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

La communauté ukrainienne de Sherbrooke compte environ 260 personnes. Certaines d'entre elles font des démarches pour recueillir du matériel humanitaire, car le temps presse selon elles. Mme Sladkov tente de reprendre son quotidien du mieux qu’elle le peut. Ses journées débutent avec des coups de téléphone et des messages pour prendre des nouvelles de ses proches en Ukraine. La journée se poursuit et Mme Sladkov veille régulièrement sur ces derniers malgré la distance. Moi personnellement, je parlais avec le gérant à Walmart ici à Sherbrooke pour acheter du matériel médical pour les blessés, les pansements, tout ce que je peux acheter moi-même avec mon propre argent pour après envoyer en Ukraine , a mentionné celle-ci. Elle a été très touchée par la mobilisation de la communauté.

Pour chaque personne touchée par le conflit en Ukraine, il existe une histoire différente. C'est à travers cette multitude d'histoires que les Ukrainiens de Sherbrooke se soutiennent et s'entraident. J’ai l'impression de vivre deux vies. Une physique qui est ici et une deuxième mentale qui est là-bas avec mes amis, avec ma famille , a déclaré Mme Izmaylova. Celle-ci est en contact avec ses proches de sa ville d’origine, Lviv, et tente de subvenir à leurs besoins immédiats.

« Pour l’instant on a beaucoup de contacts avec les autres personnes qui organisent cette possibilité (l'aide), mais c’est un petit peu chaotique parce que c’est sûr qu’on a besoin de permissions. On a besoin de choses plus officielles sans aucun contexte politique. » — Une citation de Natalia Sladkov

D'après le reportage de Titouan Bussiere