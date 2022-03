Un patient atteint de démence retrouvé à neuf kilomètres de l’hôpital Concordia à Winnipeg

Lorsque son épouse a appelé leur médecin de famille plus tôt dans la journée, inquiète à propos de la fièvre et des maux de tête de son mari, on lui a conseillé d’appeler une ambulance afin qu’il puisse être examiné.

Ne pouvant pas accompagner l’homme avec qui elle est mariée depuis 60 ans à cause des mesures sanitaires en vigueur, la femme de Glen Orvis a dû trouver un autre moyen pour se rendre à l’hôpital. Quand elle est arrivée, son mari n’y était plus.

Le porte-parole de l’Office régional de la santé de Winnipeg, Scott Sime, confirme que l’hôpital a émis un code jaune, qui sert d’alerte en cas de patients disparus, en plus d’appeler la police.

Facebook à la rescousse

La fille de Glen Orvis, Shelley Orvis, publie un message sur Facebook à propos de la fugue de son père, partagé plus de 4000 fois sur le réseau social.

Tandis qu’elle cherche son père en voiture, accompagnée par sa mère, une étrangère, qui avait vu la publication sur Facebook, aperçoit Glen Orvis sur la rue Main, à proximité de la route Chief Pegius.

Quand elle s’approche de l’homme, qui vient d’essuyer une chute, elle lui demande son nom. Il répond: Glen.

Alors qu’il porte des Dockers au pied, l’inconnue, aidée par d’autres bons samaritains, tente de réchauffer le patient fugueur avec des gants et une couverture.

‘Il ne savait pas où il était, il ne savait pas où il s’en allait, mais il savait qu’il devait continuer à marcher afin de se réchauffer, relate Shelley Orvis, attristée par l’affaire.

Quelqu’un doit assumer la responsabilité de ce qui s’est passé. Ça aurait pu être bien pire.

Shelley Oervis, fille de Glen Orvis.

Mise à jour du système

La présidente-directrice générale de l’organisation de défense des droits des aînés CanAge, Laura Tamblyn Watts, juge qu’il s’agit ici d’un échec lamentable du système de santé.

Pour les personnes atteintes de démence, il est essentiel qu’un mandataire spécial soit présent dans un contexte de soin, explique-t-elle. Et si ce n’est pas le cas, il doit y avoir suffisamment de personnel à l’hôpital pour s’assurer de la sécurité du patient.

Afin de limiter ces incidents dangereux, Laura Tamblyn Watts propose de demander l’autorisation d’enfiler des bracelets de géolocalisation aux patients qui risquent d’errer au-delà des confins des centres de soins.

Des événements comme celui-ci sont rares, mais troublants, a affirmé Scott Sime. Le personnel de l’hôpital de Concordia a été frappé par l’incident, et a présenté ses excuses à la famille du patient.

Le porte-parole de l’autorité régionale de la santé du Manitoba ajoute qu’une demande d’enquête a été soumise, afin de clarifier la séquence des événements qui ont mené à cet incident.

L'Office de protection des personnes recevant des soins de Santé Manitoba mènera également une enquête afin d’améliorer les protocoles de sécurité de ses établissements.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk