Des milliers d’amateurs de motoneige à Beauséjour

À Beauséjour, dans l'est du Manitoba, les motoneigistes étaient en vedette pour la 60 e édition du Championnat de course à motoneige, en présentiel après deux ans de pandémie.

Près de 1500 personnes sont venues d'un peu partout au pays et des États-Unis pour compétitionner ou admirer les motoneiges.

Les participants étaient ravis de pouvoir assister à la première édition en présentiel du championnat de motoneige depuis la pandémie. Photo : Radio-Canada / Émile Lapointe

Beauséjour c'est reconnu partout. Quand on parle des courses de motoneige, c'est le number one , affirme Gerry Clément, bénévole qui participe au championnat depuis 52 ans.

En plus des compétitions, les amateurs de motoneiges ont pu voir des modèles de collection qui ont offert un défilé éclectique, digne d'un voyage dans le temps.

L'événement contribue également aux bonnes affaires dans la région avec les nombreux touristes.

Le président du Championnat Canadien de Motoneige à Beauséjour, Reid Baker, à droite, remet un prix lors du championnat. Photo : Radio-Canada / Émile Lapointe

C’est énorme pour les commerces locaux. C’est une source de fierté pour Beauséjour , affirme le président du Championnat canadien de motoneige à Beauséjour, Reid Baker.

Les gens ici sont vraiment accueillants, on est comme des VIP. On est très bien accueillis , affirme le directeur général de Grand prix ski-doo de Valcourt, Gerry Clément, qui en aurait pris encore plus.

Si ça durait une semaine de temps, ça serait mieux! , s’exclame-t-il en riant.

Avec les informations d’Émile Lapointe et Amine Ellatidy