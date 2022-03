Une thérapie par le froid pour sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale

Des Calgariens ont organisé des activités de thérapie par le froid pour sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale. Pour s’y prendre, les organisateurs du Polarfest 2nd Wave ont misé sur des baignades en eau glacée, du yoga sur neige et des techniques de respiration.

C’est au son d’une musique apaisante qu'une cinquantaine de personnes ont commencé par prendre quelques minutes pour méditer, avant de se prêter à des exercices de respiration.

Tout cela en plein soleil au parc Sandy Beach en bordure de la rivière Elbow.

Selon Jose Lacera, l'un des organisateurs, le Polarfest ne s’arrête pas qu’à la sensibilisation de la santé mentale, mais propose également des solutions pour prendre soin de soi.

Les participants du Polarfest 2nd Wave se sont baignés dans la rivière Elbow au parc Sandy Beach de Calgary. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Nous voulons sensibiliser les gens à la santé mentale, mais aussi aux méthodes alternatives de guérison, ouvrir les gens à travailler sur leur santé et la pleine conscience. Donc, on a fait un bain de soleil, du travail de respiration, un bain dans la rivière, et puis nous allons faire de l'art.

Il estime que ce genre d’activités est bénéfique pour les gens, car cela leur permet de socialiser tout en leur procurant des ressources pour mieux gérer le stress.

Jose Lacera, l’un des organisateurs du Polarfest 2nd Wave. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

« C'est une expérience globale où nous rassemblons les gens et les aidons à se guérir. Je pense que beaucoup de gens ont besoin de se guérir et de se retrouver en communauté. » — Une citation de Jose Lacera, un des organisateurs du Polarfest 2nd Wave

Les participants se sont prêtés à des exercices de méditation sous le soleil pour commencer la journée. Photo : Radio-Canada

Un autre organisateur du Polarfest 2nd Wave, King Nerio, croit que ces pratiques offrent aux participants un support social : J'ai l'impression que ceux qui souffrent d'une maladie mentale, s'ils viennent dans cet endroit, ils vont se sentir soutenus et ils apporteront cette bonne énergie avec eux.

Encore plus important avec la pandémie

Selon Jose Lacera, il est d’autant plus important de s’adonner à ce genre de pratique avec les impacts qu’a pu avoir la pandémie sur la santé mentale de la population.

Nous voulions réunir les gens à nouveau, dit-il. Je pense qu’il est important que les gens fassent partie d’une communauté, les humains sont des êtres très sociaux. Ça peut être très dommageable pour la santé mentale si on leur enlève cela aux gens.

« Nous voulions faire sortir les gens. Organiser un événement en plein air, quelque chose de gratuit, d’accessible, avec sans limites ni restrictions. » — Une citation de Jose Lacera, un des organisateurs du Polarfest 2nd Wave

Jade McCutcheon Jones, qui a participé à l’événement à plus d’une reprise, voit les bienfaits de ce genre d’activités après des années de pandémie.