Neige, pluie et grésil n’ont pas découragé les participants au Pentathlon des neiges

Plus de 225 participants ont pris part au Défi des familles et amis et au Défi intégration sociale, indiquent par voie de communiqué les organisateurs. Les caprices de Dame nature ont quelque peu contrarié le Défi longue distance par équipe.

En raison de la chaussée glissante, l'épreuve de vélo a été remplacée par une seconde étape de course à pied. La distance de chacun des parcours a été raccourcie.

À l’occasion de la Semaine de relâche, le Pentathlon des neiges propose toutes sortes d’activités sous le thème de la découverte et de la nordicité. Jusqu’au 13 mars, le site se transforme en terrain de jeu pour les grands et les petits.