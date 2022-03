Le chariot de glace, un phénomène qui complique la navigation à Matane

Au large de Matane, il y a des vents du nord-ouest qui poussent toute la glace sur la côte sud. Imaginez quand ces vents-là sont soutenus pendant des jours et des jours : ça fait des couches successives de dizaines de pieds d’épaisseur , décrit Simon Savard, un des capitaines du F.-A. Gauthier.

Le capitaine Simon Savard est un des trois capitaines du F.-A. Gauthier. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’homme est à la barre du traversier entre Baie-Comeau, Godbout et Matane depuis l’automne dernier. Cet ancien capitaine de remorqueurs connaît bien la navigation dans les glaces. Il reconnaît toutefois que les conditions sont particulières à Matane.

Quand le navire transite, la glace n’a pas de place où aller et ça amène beaucoup de pression le long de la coque. Il faut essayer de la dégager, sinon le navire perd de la vitesse , explique le capitaine.

Le courant ajoute une difficulté supplémentaire pour naviguer sur le Saint-Laurent d'une rive à l'autre. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Si le navire reste coincé dans la glace, le courant ajoute une difficulté supplémentaire. Le navire peut dériver pendant un certain temps vers l’aval. Donc, il faut se reprendre, il faut remonter plus haut, revenir, refaire la même affaire et essayer de contrer ce courant-là , détaille Simon Savard.

« Il faut essayer de transiter de la façon la plus droite possible et trouver les endroits les plus faibles. Parfois, il y en a; parfois, il n’y en a pas » — Une citation de Simon Savard, capitaine du F.-A. Gauthier

La glace est si imposante à Matane que les brise-glaces de la Garde côtière interviennent souvent , assure Isabelle Pelchat, surintendante du programme de déglaçage pour la Garde côtière canadienne. Depuis le début de la saison, les brise-glaces ont assisté 27 navires, dont le F.-A. Gauthier à trois reprises.

Les brise-glaces de la Garde côtière canadienne assistent les navires coincés dans la glace. Photo : Radio-Canada

Pour autant, elle assure que le traversier est performant dans les glaces.

C’est un navire qui a une cote de glace classée A1, confirme Simon Savard, avec 19 000 forces de moteur, donc c’est amplement suffisant pour faire la navigation qu’on a là. De toute évidence, le navire est adapté au phénomène du chariot de glace.

D'ailleurs, le spécialiste du service des glaces à Environnement Canada, Francis Beaulieu, précise que ce phénomène est loin d'être inhabituel. Au cours des deux dernières années, il s'est atténué à cause des températures hivernales plus clémentes , tient-il à préciser.

Cet hiver, le couvert de glace, très épais, est de retour, et il est la cause de plusieurs retards. Pour permettre aux usagers et aux membres d'équipage de ne pas rentrer trop tard, les horaires des traversées sont parfois modifiés, comme au début du mois de mars.

Simon Savard confirme la performance du traversier dans les glaces. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Et si on rentre trop tard, il faut annuler la traversée du lendemain matin puisqu’il faut respecter des heures de repos selon la réglementation canadienne , ajoute le capitaine Savard.

Le couvert de glace ne devrait plus entraver longtemps la navigation du traversier : les conditions devraient s’améliorer avec le redoux printanier.

Avec les informations de Jean-François Deschênes