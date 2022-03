Discussions sur un embargo contre le pétrole russe, davantage d’aide pour l’Ukraine

Les mesures d'aide à l'Ukraine et de dissuasion à l'endroit du président russe Vladimir Poutine continuent de se multiplier 11 jours après le déclenchement de la guerre : alors que l'OTAN a reçu le « feu vert » pour envoyer des avions de chasse en Europe, le Royaume-Uni a annoncé une aide de 100 millions de dollars à Kiev, tandis que des discussions entre les États-Unis et l'Union européenne (UE) à propos d'un embargo sur le pétrole russe ont progressé dimanche.

Bien que l'Europe soit très dépendante de la Russie pour son pétrole brut et pour son gaz naturel, elle s'est montrée plus ouverte au cours des dernières 24 heures à l'idée d'un embargo qui frapperait la production russe, a déclaré à Reuters une source proche des discussions.

La Maison-Blanche a également engagé des discussions avec le Sénat et la Chambre des représentants à ce sujet, a-t-on ajouté de même source.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a toutefois souligné l'importance d'assurer la stabilité des approvisionnements pétroliers mondiaux. Nous menons actuellement des discussions très actives avec nos partenaires européens sur l'interdiction de l'importation de pétrole russe dans nos pays tout en maintenant bien sûr, en même temps, un approvisionnement mondial stable en pétrole , a déclaré Antony Blinken lors d'une entrevue sur NBC dimanche.

Les ministres allemands des Finances et des Affaires étrangères se sont quant à eux prononcés dimanche contre une interdiction des importations de gaz, de pétrole et de charbon depuis la Russie dans le cadre de nouvelles sanctions.

De gauche à droite : le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères britannique, James Cleverly, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, et le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'une réunion à Berlin en janvier (archives). Photo : Getty Images / AFP/Pool/Kay Nietfeld

Il faut pouvoir imposer [les sanctions] de façon durable , a expliqué la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, à la chaîne ARD. Ça ne sert à rien si, dans trois semaines, on découvre que nous n'avons plus que quelques jours d'électricité en Allemagne et qu'il faut donc revenir sur ces sanctions.

Nous sommes prêts à payer un prix économique très très élevé , mais si demain, en Allemagne ou en Europe, les lumières s'éteignent, ça ne va pas arrêter les chars , a ajouté Mme Baerbock lors d'une entrevue à la chaîne ZDF.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, s'est également montré sceptique. Nous ne devons pas limiter notre capacité à tenir sur la durée , a-t-il dit avant d'ajouter que le fait de décider unilatéralement d'un embargo aurait un effet négatif sur cette capacité , a-t-il déclaré au journal Bild.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche au cours de la dernière semaine à la suite des sanctions infligées par les Occidentaux à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

Aide du Royaume-Uni et de la France

Afin d'atténuer les pressions financières sur l'Ukraine causées par l'invasion russe, le Royaume-Uni a annoncé dimanche qu'il allait fournir 100 millions de dollars à l'Ukraine par l'entremise de la Banque mondiale.

Bien que seul [Vladimir] Poutine puisse mettre fin aux souffrances en Ukraine, ces nouveaux fonds vont continuer à aider à faire face à la détérioration de la situation humanitaire , a déclaré le premier ministre britannique Boris Johnson.

Cette aide financière pourrait servir à verser les salaires des travailleurs du secteur public et à financer les retraites ou la sécurité sociale en Ukraine, ont indiqué les autorités britanniques.

La France, de son côté, a envoyé à l'Ukraine différents produits médicaux , dont de l'iode, pour l'aider à se prémunir contre le risque d'un accident nucléaire lors des combats avec l'armée russe.

On a envoyé beaucoup d'équipements médicaux, ça en fait partie , a indiqué dimanche soir le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à propos d'un envoi d'iode à l'Ukraine.

Washington et les avions de chasse

En plus de réclamer davantage d'aide militaire de l'Occident et des sanctions plus sévères contre Moscou, l'Ukraine exhorte les pays occidentaux à créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son territoire, une demande rejetée par l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , qui y voit un grand risque d'affrontement direct avec Moscou.

Samedi, le président Poutine a prévenu que la Russie considérera comme un cobelligérant tout pays qui tentera d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.

Antony Blinken, sur les ondes de CBS, a indiqué dimanche que l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN avait le feu vert pour envoyer des avions de chasse en Europe. Il a ajouté que les États-Unis cherchaient des moyens de pourvoir aux besoins de la Pologne si Varsovie décidait de fournir des avions de combat à l'Ukraine.

Je ne peux pas parler de calendrier, mais je peux simplement dire que nous l'examinons très, très activement , a déclaré le secrétaire d'État américain pendant son déplacement en Moldavie.

Toutefois, la Pologne n'est pas nécessairement d'accord avec la proposition américaine. La Pologne n'enverra pas ses avions de chasse en Ukraine et n'autorisera pas non plus l'utilisation de ses aéroports. Nous apportons une aide significative dans de nombreux autres domaines , ont écrit les services du premier ministre sur Twitter dimanche.

Par ailleurs, une rencontre est prévue entre M. Blinken et le président français Emmanuel Macron à Paris mardi soir pour continuer à coordonner les réponses à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré dimanche le porte-parole du département d'État, Ned Price.

La Roumanie montrée du doigt par Moscou

La Russie a de son côté appelé l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN à ne pas envoyer en Ukraine des systèmes d'armes de pointe . Le Kremlin a aussi mis en garde dimanche les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil d'avions de combat qui seraient ensuite utilisés contre les forces de Moscou.

Moscou accuse la Roumanie, un pays membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , d'avoir autorisé de tels atterrissages. Presque toute l'aviation du régime de Kiev apte au combat a été détruite. Mais nous savons de source sûre que des appareils ukrainiens se sont envolés vers la Roumanie et dans d'autres pays voisins , a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

L'utilisation du réseau d'aérodromes de ces pays pour servir de bases à des avions militaires ukrainiens et leur utilisation subséquente contre les forces armées russes pourraient être considérées comme une implication de ces pays dans un conflit armé , a-t-il ajouté.