Les déboires d’un ressortissant canadien en voyage en Russie pour quitter le pays

Pour ne pas attirer d’ennuis au jeune homme, Radio-Canada a décidé de ne pas publier le nom de famille de sa compagne, qui nous a confié ceci : Je me sens impuissante et je m’inquiète pour lui. On voit que ça s’aggrave de jour en jour. C’est un moment d’incertitude pour moi.

Le Canadien d’origine russe est parti le 17 février pour rendre visite à ses parents installés dans un village à 400 km au sud de Moscou. Il était censé revenir samedi, mais il a rapidement entrepris des démarches pour devancer son retour.

6000 $ en billets d'avion

En moins d’une semaine, il a acheté trois billets d’avion : un vers la Suisse, un autre vers le Maroc et un dernier vers les Émirats arabes unis. Tour à tour, ces trois billets ont été annulés.

Il a dépensé 6000 $ en billets d’avion. Il n’a plus la possibilité de revenir par voie aérienne, sauf en passant par la Turquie, mais les billets coûtent très cher , se désole Elsa.

Son conjoint essaie maintenant de gagner la Finlande en prenant le train. Le seul qu’il a trouvé part le 14 mars et il n’a pas pu y réserver une place. On ne sait même pas si, d’ici là, le train partira comme prévu ou s’il va pouvoir monter à bord.

Pierre Jolicœur, professeur de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada et spécialiste de la Russie, souligne que pour l’instant, les Canadiens qui se trouvent sur le sol russe ne sont pas en danger.

Le coût de la vie là-bas va augmenter

Ce n'est pas une situation d’urgence, pas au même point que pour ceux qui séjournaient en Ukraine. Je ne pense pas qu’il y ait imminence de guerre en Russie. Elle ne va pas être attaquée.

Pierre Jolicœur, du Collège militaire royal du Canada, estime que les Canadiens en Russie qui vont y rester subiront les effets des sanctions économiques imposées au pays gouverné par Vladimir Poutine. Photo : Radio-Canada

Il reconnaît cependant qu’ils risquent à terme de subir les conséquences des sanctions économiques décidées par les alliés occidentaux. Pénuries dans les magasins, montée inflationniste, restrictions sur les transactions financières… Le coût de la vie là-bas va augmenter.

Depuis dimanche, le gouvernement fédéral recommande à ses citoyens qui se trouvent en Russie de partir pendant qu’ils le peuvent. Selon Ottawa, les conditions de sécurité sont imprévisibles et peuvent se dégrader sans préavis.

Affaires mondiales Canada indique que 1197 personnes sont enregistrées au Service d'inscription des Canadiens à l'étranger en Russie tout en précisant ceci : L'inscription au service étant volontaire, il ne s'agit pas d'un portrait exhaustif du nombre de Canadiens en Russie. Nous ne connaissons donc pas leur nombre exact.

D'après les informations de Marie-Pier Mercier