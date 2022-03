Les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent dressent leurs priorités pour 2022

L'énergie éolienne, Internet haute vitesse, la rareté de main-d'œuvre, la pénurie de logement et le manque de places en garderie sont les dossiers au menu de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) pour la prochaine année.

L'instance de concertation, qui regroupe depuis 2 ans les 8 préfets des Municipalité régionale de comté MRC de la région et 10 maires, a récemment présenté son rapport annuel.

D’autres dossiers, cette fois liés aux transports, seront aussi sous la loupe des élus de la région. Il est question de ceux liés aux services de traversiers, en plus du plan de développement du transport aérien.

Le président de la Table, maire de Saint-Cyprien et préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, indique que les élus attendent impatiemment le budget que présentera le gouvernement Legault le 22 mars et espèrent la réinscription du prolongement de l'autoroute 20 au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Le prochain budget, c’est là que ça passe ou que ça ne passe pas , lance M. Lagacé. Je suis assez confiant que ce sera inscrit.

Le président de la TREMBSL et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé (archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La prochaine campagne électorale sera par ailleurs aussi l'occasion pour les élus de la région de se faire entendre, selon le président de la Table.

M. Lagacé croit par ailleurs que ce modèle de regroupement d’élus a fait ses preuves pour donner une voix forte à la région.

Quand les voix sont diffuses et parfois contraires l’une par rapport à l’autre, c’est plus facile pour un gouvernement d’ignorer les attentes d’une région , plaide-t-il. Lorsqu’on parle d’une seule voix, avec des préoccupations semblables, c’est plus facile d’avoir les deux oreilles du gouvernement.