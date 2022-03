Les abonnements pour les paniers de légumes locaux sont lancés

Avec l'arrivée prochaine du printemps, les travaux dans les serres pourront commencer, contrairement aux champs, où il faudra attendre encore plusieurs semaines.

C'est le cas des Jardins Tomates & Camomille, situés à Rouyn-Noranda. Cette ferme voit d'ailleurs la liste de ses abonnés s'allonger d'année en année.

Elle est passée d'une seule serre et de 25 abonnés en 2017 à 260 abonnés et quatre serres cette année, dont deux construites récemment.

La copropriétaire Kamylle Béchard-Plourde a remarqué que les inscriptions pour les paniers de produits locaux sont de plus en plus nombreuses avec 75 % d'abonnés qui sont d'anciens clients.

On sait qu'on serait capables de fournir beaucoup plus que les 260 qu'on va fournir cet été. On vise probablement dans les prochaines années monter jusqu'à 300 ou 350, mais comme c'est la première année que nos nouvelles serres sont en exploitation cette année, on veut essayer de stabiliser l'équipe et notre routine de travail avant de s'engager auprès d’autant de clients. Mais on pense être capables de fournir plus que ce nombre-là , affirme la productrice.

Kamylle Béchard-Plourde prévoit d'ailleurs une croissance de sa production avec l'augmentation de la superficie cultivable.

Vincent Fluet, de la ferme Écobourgeons Vincent Fluet, est porte-parole du groupe Manger local Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard.

En Abitibi-Ouest, les producteurs maraîchers reprennent une initiative qui encourage la consommation de produits locaux.

C'est le projet Manger local Abitibi-Ouest, lancé en 2017 avec le soutien de la SADC pour fournir des paniers de légumes à la population.

Cette année, sept producteurs-fournisseurs se regroupent pour gérer eux-mêmes ce programme.

Le nombre de paniers distribués est passé de 50 à 150, mais les producteurs espèrent aller jusqu'à 210 paniers ou plus, explique Vincent Fluet, porte-parole du projet et propriétaire de la ferme Écobourgeons.

Dans le passé, avec la SADC, on ne choisissait pas un producteur en particulier pour son panier, on choisissait juste le montant que coûte le panier. Mais cette année, on a quatre producteurs qui fournissent la majorité des produits dans les paniers et qui vont les distribuer. Vous avez le choix entre Écobourgeons, la Coop la Hutte, les Potagers du Pouce Vert et Panier-Santé Abitibi. Quand vous choisissez un producteur, un distributeur de paniers, la majorité des produits vont venir de ce producteur et ensuite ils vont être bonifiés par les producteurs complémentaires, qui n'ont pas assez de diversité pour faire des paniers eux-mêmes mais qu'on veut intégrer dans la formule pour leur laisser une place au niveau de la mise en marché de proximité , explique Vincent Fluet.

Il y a quelques jours, le groupe a lancé la campagne d'abonnement pour la saison 2022 sur sa page Facebook.