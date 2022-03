Neige, poudrerie, grésil frappent le Saguenay-Lac-Saint-Jean

D'importantes quantités de neige tombent depuis dimanche matin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les fortes rafales de vent forment de la poudrerie réduisant fortement la visibilité sur les routes et le grésil se mêle de la partie.

La visibilité s’est détériorée sur le territoire régional durant l’après-midi dimanche. La Sûreté du Québec rapportait des sorties de routes avec des conséquences mineures.

Selon Environnement Canada, près de 25 centimètres de neige sont attendus sur le territoire, d'ici lundi.

Les forts vents pourraient compliquer les déplacements lundi matin également.

Déglaçage et déneigement

Les équipes du ministère des Transports du Québec sont déjà au travail pour affronter ce cocktail météo.

Le porte-parole du ministère, Louis-André Bertrand affirme que les déneigeurs s'adaptent au moindre changement de conditions.

Ça se peut qu’on ait besoin de plus d’un passage pour pouvoir libérer les voies et surtout mettre des fondants à cause de la pluie verglaçante.

À Alma, les déneigeurs ont du pain sur la planche pour déplacer la neige. Le responsable des travaux publics à la Ville, Frédéric Tremblay explique qu'à certains endroits, il restait de la neige depuis la dernière tempête.

Environnement Canada lance un appel aux propriétaires de maison pour faire déneiger leur toit. Si vous n'avez pas encore retirer la neige de votre toit, je vous le conseille car il y a une bonne accumulation , soutient le météorologue Jean-Philippe Bégin.

Importantes quantités de neige

L'hiver est particulièrement rigoureux alors que les températures sont sous les normales de saison et que les accumulations de neige sont plus importantes que pour les années passées.

Environ 320 centimètres de neige ont déjà été enregistrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean cet hiver alors que la moyenne cumulative habituelle est d'environ 250 centimètres à une date comparable.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.