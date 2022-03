Le retour aux sources d’Angèle Dubeau pour les 25 ans de La Pietà

25 ans après avoir fondé La Pietà, un ensemble à cordes féminin de renommée internationale, la violoniste Angèle Dubeau et son ensemble offrent deux concerts emplis de symbolisme à la Chiesa della Pietà de Venise, samedi et dimanche.

L’artiste se souvient encore très bien comment, en 1997, elle a rassemblé tout naturellement un groupe de femmes avec un objectif très précis : enregistrer le Concerti per archi d’Antonio Vivaldi tel qu’il était joué à l’époque, c’est-à-dire, sans chef d’orchestre.

J’ai mis quelques noms sur un bout de papier, j’ai commencé à penser aux personnes avec qui je voulais jouer. Les premiers noms qui sont venus étaient des femmes , se remémore-t-elle.

« C’est là que le bon "flash" est venu. Je me suis dit que ce serait merveilleux de former un orchestre de femmes. » — Une citation de Angèle Dubeau, violoniste et fondatrice de l’ensemble à cordes La Pietà.

Le nom de l’ensemble de 12 femmes lui a semblé une évidence : La Pietà, en référence à Ospedale della Pietà, un orphelinat de jeunes filles pour qui Antonio Vivaldi a composé la majorité de son oeuvre.

J’avais un projet de femmes, j’étais entouré des œuvres d’Antonio Vivaldi, et voilà, j’ai pensé à l’Ospedale della Pietà de Venise , résume Angèle Dubeau.

La Pietà regroupe des violonistes canadiennes. Photo : André Chevrier

L’Ospedale della Pietà était un haut lieu de musique. Certaines des orphelines avaient droit à une éducation musicale poussée, et allaient même jusqu’à offrir des concerts très appréciés des mélomanes d’Europe.

On les écoutait, mais on ne pouvait pas les voir parce qu’on les cachait derrière un grillage , explique la violoniste québécoise.

La Chiesa della Pietà, tout près de ce fameux grillage, est donc un lieu empli d'émotion pour Anglèle Dubeau; et donc l'endroit tout indiqué, selon elle, pour marquer les 25 ans de La Pietà en deux concerts.

Des représentations sont également prévues en France et au Québec dans les prochains mois.

Un nouvel album au féminin

Pour les 25 ans de La Pietà, la musicienne a également lancé, tout récemment, un nouvel album intitulé ELLE, qui regroupe des pièces de compositrices féminines — clin d'œil, là aussi, aux racines de l'ensemble.

Car si tout a commencé avec Vivaldi pour La Pietà, l’ensemble à cordes ne s’est jamais limité à l'œuvre du compositeur italien.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

D’Antonio Vivaldi à Ludovico Einaudi, en passant par Georges Enesco, Philip Glass et Arvo Pärt, les œuvres interprétées par La Pietà ont marqué son évolution et sa croissance.

Aujourd’hui, Angèle Dubeau qualifie sa signature musicale de minimaliste, contemporaine et néoclassique.

J’aime aller chercher des compositeurs avec qui je peux dialoguer, avec qui je peux échanger. Aller chercher ces musiques qui sont fortes, actuelles, ça m’interpelle énormément , dit-elle.

Toutefois, lorsqu'il est question de musique, Angèle Dubeau n’entend pas se limiter.

Je carbure à la chair de poule. Si une œuvre m’interpelle et que j’ai quelque chose de personnel à lui apporter, j'ai envie de la partager avec le plus grand nombre de gens possible , résume-t-elle.

La Pietà mise maintenant sur les titres de son album «ELLE», qui ont été «pensés, conçus, joués et composés par des femmes». Photo : Supplied by Angèle Dubeau

Poser ses valises

Après de nombreuses années de tournées un peu partout dans le monde, Angèle Dubeau s’offre maintenant le privilège de poser ses valises et de limiter le nombre de tournées de La Pietà.

Il faut quand même quelques avantages à vieillir et à avoir toutes ces années d’expérience. C’est un privilège que je m'accorde aujourd’hui : changer mon mode de vie, poser un peu plus mes valises, mais continuer de me faire entendre , dit-elle.

Si la violoniste confie avoir encore besoin du contact avec le public , elle est heureuse de voir son œuvre voyager à travers le monde et estime que la musique est plus accessible que jamais.

Je me réjouis que ma musique, tout simplement, accompagne les gens dans leur quotidien , conclut Angèle Dubeau.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture Club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.