Les professeurs du Collège des sciences infirmières désavouent la direction

Un représentant de l’Association des professeurs de l’Université de la Saskatchewan (USFA), Sina Adl affirme que ce vote est symbolique.

« Techniquement, c’est un vote symbolique. Politiquement, c’est un grand chamboulement. Comment est-ce que [la doyenne du Collège] peut être une leader si personne ne veut la suivre? » — Une citation de Le professeur Sina Adl

Sina Adl a suivi le vote en tant qu’observateur. Il souligne que 51 personnes ont voté en faveur de la proposition, que 20 personnes ont voté contre et que 5 autres se sont abstenues.

Selon le professeur, les membres qui ont voté ont proposé informellement à l’Université de garder la doyenne Solina Richter, entrée en poste il y a six mois, mais de faire un grand ménage dans son bureau .

« C’est une situation qui n’a rien à voir à la doyenne, dit-il. Elle est nouvelle. Elle a hérité de cette situation et d’un budget vraiment ridicule. » — Une citation de Le professeur Sina Adl

Dans un message publiée sur le site Internet de l’Université le 5 mars  (Nouvelle fenêtre) , la vice-présidente de l'enseignement et vice-rectrice, Airini, écrit que le vote des professeurs est indicatif des problèmes qui se sont accumulés au fil des ans et de l’importance de travailler ensemble pour rehausser l’enseignement du Collège de sciences infirmières .

Une gestion toxique selon les professeurs

Les professeurs demandaient une rencontre spéciale depuis le 9 février. Le 23, certains ont décidé de convoquer cette rencontre pour le 4 mars. Mise au courant, la doyenne Solina Richter, en poste depuis six mois, leur a rappelé qu’elle seule pouvait convoquer une telle assemblée en tant que présidente du conseil de la Faculté. La rencontre a finalement eu lieu vendredi.

Dans leur convocation, les professeurs avaient dressé un ordre du jour comprenant un avis de motion portant sur un vote de défiance envers l’équipe de direction du Collège de sciences infirmières de l’Université.

La fermeture du campus de Regina y apparaît comme la goutte de trop dans une liste de nombreuses doléances portant à la fois sur leurs conditions d’enseignement, la qualité des apprentissages des étudiants, ainsi que sur la qualité et la transparence de la gestion du Collège.

Les professeurs déplorent ainsi que 31 enseignants (en équivalent temps plein) n’aient pas été remplacés au cours des sept dernières années et que la charge de travail ait augmenté de 25 % en 2019, alors que le nombre d’étudiants par classe a plus que doublé pour permettre au programme de se maintenir.

Des classes qui devaient compter de 10 à 15 personnes accueillent plutôt 45, voire 50 étudiants , explique Sina Adl.

L’éducation des infirmiers et infirmières est inadéquate, ajoute-t-il. Il y a beaucoup d’accidents qui arrivent dans les hôpitaux, des accidents graves. Il n’y a plus assez de professeurs pour surveiller les étudiants sur une base individuelle.

Dans le texte de leur proposition, les professeurs affirment que l'équipe de direction a maintenu des processus dysfonctionnels au conseil et qu’elle n’adhère pas aux règlements du Collège des infirmières.

Alors que le Collège de sciences infirmières a investi des dizaines de milliers de dollars dans des revues internes pour améliorer sa gestion, les recommandations n’ont jamais été mises en place, disent-ils.

Le leadership et les structures de gouvernance sont depuis longtemps reconnus pour être toxiques, mais aucun changement n'est apporté , indique le document.

Les professeurs y disent avoir tenté en vain de communiquer leurs inquiétudes par les canaux appropriés et affirment que pour redresser la situation et aller de l’avant, une nouvelle équipe et une nouvelle structure de gestion sont nécessaires.

La fermeture du campus de Regina

La vice-rectrice affirme dans son message que depuis les trois dernières années, l’Université a pris des mesures importantes pour améliorer l’accès aux études en sciences infirmières aux communautés du Nord et aux autres régions de la province .

Cela permet de combler des besoins , indique Airini, en ajoutant que le plan de l'Université est de distribuer les inscriptions dans les régions sans augmenter le nombre total d’étudiants.

Fin janvier, l'Université de la Saskatchewan a annoncé qu’elle mettait fin aux activités du Collège dans son campus de Regina.

Les 57 étudiants actuellement inscrits à la session 2021-2022 pourront terminer leurs programmes entrepris à l’automne et se terminant en 2024. Il n'y aura aucune nouvelle inscription et le campus fermera ses portes par la suite.

Le programme actuel sera réparti dans différentes communautés rurales dans le nord de la Saskatchewan. Un nouveau campus à Lloydminster accueillera 18 étudiants.

Des changements difficiles selon la vice-rectrice

Dans son message, la vice-rectrice rappelle que des changements comme celui-ci sont difficiles . Il faudra une planification détaillée pour que ces changements au Collège fonctionnent, dit-elle, et ce processus est en cours .

Nous constatons déjà comment cela touche le travail au Collège des sciences infirmières. Nous trouverons des solutions pour élargir l’accès à l’enseignement en soins infirmiers à l’Université de la Saskatchewan. Nous savons que la programmation du Collège est reconnue et qu’elle a des effets réels.

La vice-rectrice rappelle que des problèmes concernant le Collège de sciences infirmières sont soulevés depuis plus de dix ans.

Depuis son entrée en poste comme doyenne, Solina Richter s'est activement engagée pour entendre ces préoccupations et plusieurs mesures clés ont été prises pour les résoudre et unifier le Collège, affirme la vice-rectrice qui note cependant que cela prendra du temps .

Solina Richter, dit-elle, bénéficie toujours de son appui, ainsi que de celui du recteur de l’Université et des cadres supérieurs.

