Fini le masque dans les salles de classe au Québec

Les élèves québécois du primaire et du secondaire ne sont plus obligés de porter un masque dans les salles de classe.

Ils doivent toutefois continuer d’en porter un dans les aires communes, lors de leurs déplacements ainsi qu'à bord des véhicules de transport scolaire jusqu’à nouvel ordre.

L’entrée en vigueur de ce nouvel assouplissement des mesures sanitaires coïncide, dans plusieurs régions du Québec, avec le retour en classe après la relâche scolaire. L’annonce en avait été faite le 22 février.

La semaine dernière, le gouvernement a également annoncé qu’au plus tard à la mi-avril, avec un préavis de 10 jours, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics, y compris dans les cégeps et dans les universités.

Il a du même coup annoncé le devancement de certaines autres mesures du calendrier de déconfinement rendu public au début du mois de février. La levée de l’obligation de présenter un passeport vaccinal, par exemple, a été devancée au 12 mars.