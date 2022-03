En Atlantique, l’heure de la transition énergétique a sonné

« Le temps de jeu est écoulé », lâche Adam Fenech, directeur du Laboratoire de recherche sur le climat à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Selon les experts consultés, la transition énergétique ne peut plus se faire attendre.

Ce constat est appuyé par la publication du dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC GIEC ), publié le 28 février.

On y avance que les conséquences du changement climatique sont non seulement parmi nous, mais elles sont désastreuses tant pour la biodiversité que pour la santé des populations.

C’est pourquoi l’avenir dépendra plus que jamais de notre capacité à limiter le réchauffement à une cible de 1,5 °C, souligne Jean Philippe Sapinski, professeur en études de l’environnement à l’Université de Moncton. La dépasser serait catastrophique .

« Ce qu’ils nous disent, c’est qu’il y a des changements irréversibles. [On] ne peut pas compter sur un dépassement temporaire. » — Une citation de Jean Philippe Sapinski, Université de Moncton

Selon lui, le Nouveau-Brunswick détient les technologies pour entamer la transition énergétique. Il déplore que des millions soient investis dans le nucléaire, qui est très long et dont les retombées sont incertaines, à son avis.

On a des ressources qui peuvent être mises de l’avant tout de suite, pour effectuer la transition tout de suite , dit-il.

Il pense notamment aux énergies éolienne et solaire qui, en plus d’être les moins coûteuses, sont les plus rapides à construire .

Belledune : une échelle de temps qui n’est pas compatible

D’ici 2030, l’électricité au Canada ne pourra plus dépendre de la combustion du charbon.

Il reste donc huit ans pour trouver une alternative renouvelable à sa production d’énergie à la centrale thermique de Belledune au Nouveau-Brunswick.

L'avenir de la centrale thermique de Belledune, qui appartient à la société Énergie NB, est encore largement incertain (archives). Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Pour l’heure, certaines options sont envisagées, mais aucune n’a encore été identifiée, rappelle Énergie NB. L’une d’elles serait les granulés de bois.

Jean Philippe Sapinski met toutefois en garde contre leur usage. Selon la source de bois utilisée, ceux-ci pourraient continuer à émettre du gaz à effet de serre.

Si Belledune arrête de brûler du charbon et se met à brûler des granulés de bois qui viennent d’arbres coupés, ça pollue autant que du charbon, à peu près , soutient-il.

Si, en revanche, de nouveaux arbres sont plantés, on pourra considérer qu’il s’agit d’une stratégie de carboneutralité, mais ça peut prendre, selon les études, environ 70 à 100 ans , prévient-il. L’échelle de temps n’est pas compatible.

Or, la population néo-brunswickoise semble prête à agir rapidement.

On a fait un sondage qui montre qu’il y a un grand support au Nouveau-Brunswick pour la transition à un système d’électricité renouvelable. Il y a même plus de support dans les communautés francophones , affirme Matthew Abbott, directeur du programme marin du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick.

Industrie pétrolière : le cas de Bay du Nord

La décision devait être rendue le 6 mars. Il faudra finalement attendre la mi-avril pour connaître le sort du projet extracôtier Bay du Nord, au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, s’est donné 40 jours supplémentaires avant de devoir se prononcer.

Entretemps, des environnementalistes pressent le gouvernement du Canada de rejeter ce projet, arguant qu’il va à l’encontre de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, s’est quant à lui montré favorable à l’aboutissement de ce projet d’exploitation pétrolière.

Il avançait la semaine dernière que cela constituerait une alternative au pétrole russe, la Russie étant le troisième producteur de pétrole en importance dans le monde, après les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Adam Fenech est le directeur du Laboratoire de recherche sur le climat à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté d'Adam Fenech

Pour Adam Fenech, le conflit en Ukraine, et notre dépendance à cette ressource naturelle, devrait être une raison de plus de s’en départir.

Il ne voit pas non plus comment l’industrie pétrolière, qu’il qualifie de mourante , peut continuer d’obtenir du soutien financier.