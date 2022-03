Ann-Sophie Bachand médaillée d’or aux mondiaux juniors de courte piste

Après une deuxième place samedi sur 500m, la Sherbrookoise Ann-Sophie Bachand est montée sur la plus haute marche du podium au relais 3000m, dimanche, aux mondiaux juniors de patinage de vitesse courte piste en Pologne.

L'athlète de 17 ans patinait aux côtés de la Trifluvienne Florence Brunelle, de la Saguenéenne Anne-Clara Belley ainsi que de la Blainvilloise Ayisha Miao Qi. Elles ont complété la course en 4 minutes 19 secondes, plus d'un dixième de seconde et des poussières devant les Néerlandaises.

Les Hongroises ont complété le podium, suivies des patineuses originaires de la Corée du Sud.

Plus tôt, dimanche, Ann-Sophie Bachand a pris part à l'épreuve 1000m. Elle n'a toutefois pas été en mesure d'atteindre la finale A et a conclu sa course au 6e rang.

Je suis très satisfaite de mon week-end en entier. Je ne m'attendais pas à autant. C'est toujours ça que tu vises, mais tu ne sais jamais. J'étais très contente de finir 6e au 1000m aujourd'hui, même si j'aurais aimé être de la finale A, et j'étais évidemment très heureuse du résultat au relais , a laissé savoir la patineuse à ses proches.

Elle conclut donc son parcours aux championnats du monde juniors de courte piste avec deux médailles au cou, une d'argent et une d'or. C'était sa première participation à cette compétition.

La Sherbrookoise sera de retour en action les 25, 26 et 27 mars à l'occasion de la Coupe Canada finale, disputée à Québec.