Peu de recours aux parents volontaires dans les écoles

Ce ne sont toutefois pas tous les Centres de services scolaires (CSS) qui détiennent cette donnée.

Selon nos échanges avec les centres de la grande région de Québec, une demande a été faite auprès des parents en janvier. Les personnes volontaires sont passées à travers le processus de vérification des antécédents criminels. Mais par la suite, ces parents se sont retrouvés sur une liste de rappel de surveillant pouvant venir prêter main-forte, en dernier recours.

Seulement trois centre de services scolaire CSS sur les cinq à qui nous avons posé la question ont indiqué que leurs écoles n’ont pas eu à utiliser la mesure, soit les centres de la Capitale, de Portneuf et de Charlevoix.

Les centre de services scolaire CSS des Découvreurs et de la Beauce-Etchemin, eux, disent ne pas tenir ce genre de statistiques. Une réponse similaire nous a aussi été fournie par le ministère de l’Éducation.

Tout le personnel en renfort

Avant de faire appel aux parents, les écoles ont utilisé différentes catégories de membres du personnel pour faire du remplacement dans les classes.

D’après des données diffusées pour la première fois aujourd’hui, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) estime que 25 % de ses membres absents en raison de la COVID-19 ont été remplacés au moins une fois par un conseiller pédagogique, un technicien en éducation spécialisée ou des membres du soutien scolaire.

Le coup de sonde interne a été réalisé entre le 21 et le 24 février. Au moins 10 000 enseignants y ont répondu sur 65 000 membres.

On n’a pas eu à aller jusqu’à utiliser des parents, même si c’était possible , témoigne Luc Gravel, vice-président des relations de travail à la Fédération des syndicats de l’enseignement FSE . Même si cette vague était forte, on considère que le scénario du pire a été évité, parce qu’on était préparé et que c’était de courte durée.

Les statistiques internes de la Fédération des syndicats de l’enseignement FSE démontrent aussi que 38 % des enseignants sondés qui ont dû s’absenter durant la 5e vague en raison de la COVID-19 ont quand même pu continuer à enseigner à distance. Dans ces cas-là, un surveillant était présent dans la classe avec les élèves.

À la fin janvier, la journaliste Maude Montembeault a fait de la suppléance dans une école de Saint-Léonard-d’Aston, au Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Émilie Robert

Des semaines très difficiles

De la mi-janvier à la mi-février, le nombre d’enseignants et d’élèves absents en raison de la COVID-19 était très élevé.

En deux ans, c’est le moment le plus difficile qu’ont eu à vivre les profs , affirme Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Dans les pires situations, certaines classes ont observé un taux d’absentéisme de 60 % chez les élèves. Mais la façon de comptabiliser les absences variait d’une école à l’autre et il faut dire que ce n’était vraiment pas une situation généralisée , poursuit-il.

D’après le président, une séquence de remplacement des enseignants déjà négociée par les syndicats localement a permis d’encadrer le grand manque de personnel. N’empêche qu’il y a des profs à qui on a demandé de remplacer beaucoup de collègues absents.

Au retour des fêtes, dans les écoles primaires, les élèves avaient accès à des trousses de dépistage rapide s'ils observaient des symptômes de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

À titre d’exemple, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin précise que l’enseignement à distance par un enseignant en isolement et apte à enseigner à son groupe qui lui, est en classe et surveillé par un autre membre du personnel a été priorisé.

Si ce n’était pas possible, un autre membre du personnel (enseignant en période libre, professionnel ou personnel de soutien) est venu en renfort.

Et en dernier recours, le remplacement était effectué par des étudiants dans un programme d’enseignement.

Du retard

Les deux représentants des groupes syndicaux d’enseignement sont d’avis que les services rendus aux élèves n’étaient pas les mêmes durant cette période avec un taux d’absentéisme élevé.

Certains de nos élèves ont accumulé des retards, c’est certain , souligne Sylvain Mallette. Il souhaiterait que le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, soit plus attentif à la situation.

Il y aura nécessairement des impacts au niveau de la progression des élèves , ajoute Luc Gravel de la Fédération des syndicats de l’enseignement FSE . Mais dans le contexte où on a pu maintenir les services, même si ce n’était pas optimal, on est quand même heureux de la situation.

Ce lundi, certains élèves reviennent d’une semaine de relâche. D’autres, comme à Québec, sont en congé à leur tour.

