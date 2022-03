L'organisation paroissiale n'est plus capable d'assumer les coûts reliés à son propre fonctionnement, au chauffage et à l'entretien de l'église de Cap-Chat dont la valeur patrimoniale est reconnue par le ministère de la Culture et des Communications.

La présidente du conseil de Fabrique, Denise Roy, rappelle qu'offrir les sacrements a un coût et appelle les paroissiens à la solidarité.

Elle leur demande de payer une dîme de 50 $ par an, sans quoi l'église, qui est aussi reconnue pour son acoustique selon Mme Roy, pourrait devoir fermer.

Tout ce que je veux, c’est le soutien de la population. Ce n'est pas d’aller à la messe qu’on leur demande, c’est de garder cette bâtisse et la garder comme ça. Qu’elle soit fonctionnelle, mais qu’on ne la ferme pas pour en faire une bâtisse qui va se détériorer avec les ans. Ça serait trop de valeur, parce qu’on a une très belle église, mais qui demande beaucoup d’investissement , explique Mme Roy.

« Je ne vous demande pas de tomber dans la religion, je vous demande seulement de nous aider. » — Une citation de Denise Roy, présidente du conseil de Fabrique de la paroisse de Cap-Chat

Denise Roy, présidente du conseil de la Fabrique de l'église de Cap-Chat. Photo : Radio-Canada

Fardeau financier

Comme d'autres, la Fabrique de la paroisse de Cap-Chat est plombée par les coûts importants pour assurer l’entretien de son église.

Par exemple, l’organisation paroissiale doit débourser 7000 $ par mois en hiver pour chauffer la bâtisse, une obligation de ses assureurs.

La secrétaire embauchée par la Fabrique a dû demander des prestations d’assurance-emploi, car la Fabrique n’était plus en mesure de la rémunérer. C’est un cercle vicieux , lance Denise Roy, parce que sans secrétaire, la Fabrique ne peut assurer une ouverture de son bureau, un service essentiel où la population a l’habitude de se présenter.

C’est une grosse perte pour nous, parce que les gens sont habitués à venir, mais ça prend une secrétaire , explique-t-elle.

L'église de Cap-Chat. Photo : Radio-Canada

Les restrictions sanitaires ont empêché la Fabrique d'organiser repas et spectacles, ce qui l’a privé d’une partie importante de ses revenus.

Les avoirs qu’on a accumulés avant, là on est en train de les écouler. On est rendu au minimum d’argent qu’on peut avoir , explique-t-elle.

« Comment on s’en sort? J’aimerais ça avoir un produit miracle. » — Une citation de Denise Roy

Denise Roy a bon espoir que les événements au bénéfice de la Fabrique pourront alléger ce fardeau financier, une fois les restrictions sanitaires levées.

La Fabrique doit débourser 7000$ l'hiver pour chauffer l'intérieur de l'église. Photo : Radio-Canada

Un projet de regroupement avec les paroisses de La Martre, de Tourelle, de Cap-Seize et de Sainte-Anne-des-Monts est sur la table du diocèse depuis deux ans, mais la pandémie est venue ralentir le processus.

L'église de Cap-Chat, aussi appelée église de Saint-Norbert, a un statut d' immeuble patrimonial , selon le classement du ministère de la Culture et des Communications, qui indique que l'église présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale et pour sa valeur historique comme témoin du développement de la ville .

Seule l'enveloppe extérieure de l'église est protégée par ce classement.