Rassemblement à Rouyn-Noranda pour la paix et la solidarité avec l’Ukraine

Cette manifestation organisée devant l'église ukrainienne sur l'avenue Mercier est une initiative du centre Entre-Femmes de Rouyn-Noranda.

Membre du comité organisateur, Johanne Alarie est satisfaite de la mobilisation des citoyens qui veulent que la paix revienne en Ukraine. Les citoyens demandent la fin de l'invasion russe de l'Ukraine, un cessez-le-feu et le respect des droits de la personne. Plus il va y avoir de gens qui vont s'unir et dénoncer cette invasion, ici et dans le monde entier, plus ça va faire une différence pour qu'il y ait un retrait de la Russie des territoires de l'Ukraine.

Mme Alarie a expliqué que la solidarité envers l'Ukraine se manifeste déjà dans la région, car il y a des groupes pour amasser des dons ou pour accueillir des réfugiés ici. De plus, on essaie de favoriser la venue de réfugiés ukrainiens de façon plus rapide qu'avec les processus habituels, et il y a aussi les dons qui sont envoyés en argent et en biens. C'est sûr qu'il y a aussi des comités qui se forment, il y a des choses qui s'en viennent .

Jim Slobodian, Rouynorandien d'origine ukrainienne au rassemblement de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le Rouynorandien d'origine ukrainienne Jim Slobodian est touché par ce geste de solidarité des citoyens envers la communauté ukrainienne dans ces moments difficiles.

Il souhaite que les autorités en fassent plus pour accueillir les réfugiés ukrainiens.

Par sa présence au rassemblement, la mairesse de Rouyn-Noranda a tenu à afficher sa solidarité envers les Ukrainiens.

Diane Dallaire assure aussi que la ville est prête à accueillir d'éventuels réfugiés qui arriveraient dans la région.