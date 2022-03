Prier pour la paix dans un pays dévasté

Pendant que les bombardements russes et les évacuations de citoyens se poursuivaient en Ukraine dimanche, à Lviv, dans l’ouest du pays, des milliers de fidèles se sont recueillis et ont prié pour les combattants ukrainiens dans les églises de la ville.

Unis dans l'angoisse, des centaines de fidèles ont assisté, coude à coude, à la traditionnelle messe du dimanche dans l’imposante cathédrale gréco-catholique des Très-Saints-Apôtres-Pierre-et-Jean de Lviv.

À la gauche de la nef de l’église, une image du Christ sur un drapeau ukrainien avec des dizaines de colombes en papier accrochées au plafond, symboles de la paix réclamée.

Des colombes en papier sont accrochées au plafond. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Plus de 200 fidèles, presque tous debout, fixaient le sol et faisaient à répétition le signe de la croix.

Le sermon a été dédié aux soldats et aux évacués ukrainiens. Il a porté sur l’importance de pardonner et de ne pas céder à la haine ainsi que sur l’impératif de ne pas commettre les mêmes erreurs ni les mêmes péchés que les envahisseurs russes.

« Je suis venue offrir mes prières aux combattants, à ceux qui tentent de survivre sous les bombes et aux réfugiés qui tentent de se refaire une vie. » — Une citation de Une fidèle dans la cinquantaine après la célébration

Après la messe, un père de famille a quitté l’église avec sa conjointe. Leurs deux adolescentes suivaient non loin derrière en silence.

Je suis venu ici pour exprimer ma gratitude et ma solidarité. Je veux remercier Dieu d’avoir encore l’eau courante, l’électricité et le chauffage. Mon cœur saigne lorsque je pense à ceux qui souffrent ou qui sont ici, à la recherche d’un refuge, à Lviv.

Des prières pour l'Ukraine, pour les soldats, pour les proches et pour les amis Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Sa conjointe a ajouté qu’il était encore plus important ce jour-là que les autres dimanches de vivre ce moment de recueillement en famille.

C’est le chaos, la souffrance et la destruction dans le pays. C’est une prière plus spécifique aujourd’hui. Nous espérons pouvoir trouver un peu d’harmonie et de sérénité en famille à l’église.

Les fidèles se sont présentés en grand nombre, ce qui a rendu difficile la distanciation imposée par la COVID. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Toujours sur le parvis en béton lisse, une femme a fait un dernier signe de croix avant de rentrer chez elle à pied dans les rues en pierre.

« C’est impossible d’avoir une vie normale. Je suis rongée par l’anxiété. En priant pour nos hommes et pour nos garçons qui se battent pour défendre notre pays et en me retrouvant parmi tous ces gens qui prient comme moi, je suis un peu apaisée. » — Une citation de Une des fidèles

Alors que la messe tirait à sa fin, un militaire est entré quelques secondes dans l’église, vêtu de son uniforme, le bras ceint d'un brassard bleu et jaune aux couleurs de l’Ukraine. Il en est ressorti les yeux baignés de larmes.

Un seul regard a suffi à communiquer l’immense vague de sentiments qui l’envahissait. Aucune parole n’a été nécessaire.

Par un dimanche avant-midi frisquet à Lviv et ailleurs en Ukraine, un pays à forte tradition gréco-catholique ukrainienne et orthodoxe, pendant que les bombardements russes progressaient vers l’ouest, des fidèles ukrainiens se sont tournés vers la prière comme recours ultime.