Un camion semi-remorque renversé par le vent sur le Burlington Skyway

Aucun blessé n'est à déplorer, selon le sergent Kerry Schmidt, sur Twitter.

Je m'attends à ce que cette zone soit fermée pendant un certain temps , dit-il, avisant les automobilistes d’emprunter la promenade Eastport comme itinéraire de rechange dans la baie de Burlington.

Environnement Canada a émis avant l’accident un avertissement de vent pour Hamilton, Brant, Burlington, Haldimand, Norfolk et Niagara, à cause de vents prévus entre 90 et 110 km/h dimanche matin et après-midi.

Des vents forts du sud-ouest se développeront ce matin ou tôt cet après-midi devant un front froid traversant le sud de l'Ontario , lit-on dans l'avertissement.

Des orages isolés sont possibles le long de ce front froid.

Les rafales ont atteint jusqu’à 74 km/h sur le pont Burlington Skyway, ajoute la Police provinciale de l'Ontario PPO .

Environnement Canada indique que des objets non fixés peuvent être emportés par le vent et invite les automobilistes à adapter leur conduite.

Le vent pourrait provoquer des pannes d'électricité généralisées, mais s'atténuera en soirée, selon l’agence météorologique fédérale.