25 000 personnes ont profité des Hivernades de Saguenay pendant la Relâche

Le directeur général de la Société de gestion de la Zone portuaire de Chicoutimi , Fabien Hovington, est ravi. Cette édition dépasse nos attentes. [...] Pour la Santé publique, on devait identifier tous les gens, on a demandé les passeports vaccinaux et on donnait des bracelets.

Plusieurs activités familiales étaient offertes au Parc Mille Lieux de la Colline. Les petits et les grands pouvaient faire de la raquette, patiner et glisser sur des chambres à air.

Par contre, comme les conditions météorologiques n’étaient pas idéales dimanche, la grande glissade et les jeux gonflables étaient fermés pour la journée.