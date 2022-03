Un Rimouskois et son équipe remportent le Défi du gouverneur

Le Défi du gouverneur est une compétition interuniversitaire dont le principe est de se mettre dans la peau d’un analyste financier et de conseiller la Banque du Canada , explique l'étudiant.

On analyse l’économie internationale d’abord, ensuite l’économie canadienne, puis on formule des recommandations , détaille-t-il. Les directives de politique monétaire, proposées par l'équipe, ont convaincu les jurys de la banque centrale.

La semaine dernière, la Banque du Canada a haussé son taux directeur à hauteur de 25 points de base. Et bien, c’était une des recommandations qu’on avait faites , précise fièrement le jeune homme de 22 ans.

Le siège de la Banque du Canada, à Ottawa (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

D’après le Rimouskois, c’est grâce à l’effort de vulgarisation que son équipe a remporté la compétition. On a pris des choses excessivement complexes et on a réussi à rendre ça hyper simple pour conseiller la banque , considère-t-il.

Maude Ouellet, Mary-Lee Courtois, Alexandra Lareau et François-Olivier Parent travaillent depuis le mois d’août pour participer à cette compétition interuniversitaire. Lors de notre exposé, on a proposé une quarantaine de graphiques, mais ce n’est qu’une infime partie de notre analyse. On en a fait à peu près dix fois plus , tient à souligner François-Olivier Parent.

En guise de récompense, une rencontre privilégiée a été organisée avec le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. L'étudiant n'aurait jamais cru possible de discuter avec lui aussi naturellement. C'est une personne très humaine et chaleureuse même s’il avait un très haut titre , raconte M. Parent.

« On pense que l’économie a un rapport avec l’argent, mais ça a surtout un rapport avec notre vie en société. » — Une citation de François-Olivier Parent, étudiant en économie

L'étudiant en économie aimerait continuer à la maîtrise en administration des affaires, toujours à l’Université Laval. Il n’a pas encore de plan de carrière précis, mais une chose est certaine : il souhaite mettre les relations humaines au cœur de son métier.

Selon lui, l’économie nous touche beaucoup plus que l’on pourrait le penser. La branche que l’on a présentée au Défi, par exemple, c’est l’économie monétaire, c’est à dire la relation entre les banques, les taux d'intérêt et le financier, mais tout ça, ça part des individus qui agissent en société , contextualise-t-il.

L’équipe de l’Université Sherbrooke concourait avec 21 autres universités canadiennes. C’est la première fois qu’une université francophone remporte le Défi du gouverneur.