Des chercheurs britanno-colombiens créent un répertoire des sons de poissons

Un groupe de chercheurs de la Colombie-Britannique a lancé un projet de répertoire des sons que produisent les différentes espèces de poissons afin de mieux comprendre les écosystèmes marins et la santé de la faune aquatique.

En fait, il y a 34 000 espèces de poissons dans le monde et on apprend rapidement que plusieurs d’entre elles contribuent à la trame sonore aquatique , explique Kieran Cox, l’un des chercheurs à l’origine du site FishSounds.net.

Le site Internet propose déjà plus de 200 enregistrements de sons de poissons couvrant une multitude d’activités. Il est possible d’y entendre les sons produits par la faune aquatique au moment de communiquer, de frayer ou de manger, par exemple.

Selon les chercheurs, cette base de données gratuite rend plus facile le repérage des poissons et la compréhension des activités qu’ils pratiquent.

Par exemple, le malachigan produit un son semblable à celui d’un tambour qu’il est possible de capter grâce à des microphones sous-marins afin de savoir comment il se déplace, note Kieran Cox.

Avec une équipe de chercheurs américains et brésiliens, Kieran Cox a épluché plus de 3000 documents et exploré les données de 834 études parues de 1874 à 2020 pour déterminer que 989 espèces de poissons produisent des sons qui vont du bourdonnement au rugissement, en passant par le grognement.

Il reste toutefois des milliers d’espèces à étudier.

Des sons distinctifs

Pour permettre cette étude, l’équipe de Kieran Cox s’est alliée à MERIDIAN, un groupe de chercheurs océanographiques et d’informaticiens canadiens spécialisé dans l'acquisition de données acoustiques aquatiques.

Audrey Looby, qui étudie le bruit aquatique à l’Université de la Floride et fait partie de l’équipe de développement de la base de données, croit que l’accès libre et gratuit aidera tout le monde à mieux comprendre ce qui se passe sous l’eau.

En ayant la possibilité d’identifier des sons propres aux espèces de poissons, nous pouvons identifier les poissons d’un secteur. Cela aide à surveiller la santé de l’environnement , explique-t-elle dans un communiqué de l’Université de Victoria.

Cette évaluation est possible, par exemple, lorsqu’une espèce de poisson connue pour un son particulier cesse de le produire.

Kieran Cox espère aussi que le répertoire des sons de poissons permettra de mieux comprendre l’impact des sons produits par les animaux et les êtres humains sur la faune marine.

Avec les informations de Chad Pawson, Megan Thomas et Kathryn Marlow