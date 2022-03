Un système d’alerte pour prévenir les noyades mis à l’essai cet été

Chris Houser, professeur au département des sciences de la Terre et de l’environnement et doyen des sciences à l’Université de Windsor, lancera cet été le projet pilote Smart Beach à Kincardine, dans le comté de Bruce, dans le but de rendre les plages plus sûres. En moyenne, quelque 50 personnes se noient chaque année dans les Grands Lacs selon lui.

Nous n’avons pas une bonne compréhension des dangers à la plage, de quand et comment ils se développent, et comment mieux informer les baigneurs , note M. Houser.

Le professeur et son équipe vont donc déployer un réseau de capteurs à la plage Station Beach de Kincardine, pour surveiller le niveau des eaux, les vagues, les courants et la circulation des piétons.

Tout cela donnera plus d’outils aux chercheurs pour conseiller les baigneurs à travers un système automatisé, pour les informer par exemple sur quelles sections de la plage sont les plus sécuritaires et quels secteurs sont plus dangereux , dit M. Houser.

La municipalité de Kincardine se dit ravie d’accueillir ce projet pilote, note le maire Gerry Glover par voie de communiqué.

Chaque année, nous accueillons des milliers de personnes sur nos belles plages, et grâce aux partenaires de Smart Beach, nous bénéficierons des avancées technologiques pour fournir aux résidents et aux visiteurs des informations en temps réel sur les conditions, afin d'améliorer la sécurité des plages , déclare-t-il.

Le professeur Houser consulte également le département de psychologie de l’université pour cette initiative.

[Le projet] ne se concentre pas seulement sur le danger physique des vagues et du courant, mais s’intéresse aussi à la psychologie des baigneurs. Comment les gens prennent-ils certaines décisions?

Ces informations aideront son équipe à concevoir un système d’avertissement plus complet, dont les gens se serviront et dans lequel ils auront confiance, dit-il.

Chris Houser espère que ce type de technologie pourra être déployé sur d'autres plages et que ce système deviendra la norme à l’avenir.

Avec les informations de CBC News et Windsor Morning