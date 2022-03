Le catalogue de chansons de Leonard Cohen est vendu à Hipgnosis

La transaction, dont les modalités financières n'ont pas été dévoilées, a été annoncée samedi par l'entreprise dirigée par Merck Mercuriadis, natif de Schefferville, au Québec.

Hipgnosis a acquis les droits de toutes les 278 chansons et autres œuvres dérivées écrites par l'auteur-compositeur interprète montréalais, notamment ses succès Suzanne, So Long Marianne et Hallejulah.

L'entreprise dit aussi détenir les redevances de Leonard Cohen pour ses chansons écrites du début de sa carrière à l'an 2000. Elle a aussi obtenu les redevances du chanteur et celles de l'éditeur pour les œuvres composées de 2001 à sa mort, en 2016.

Être les gardiens et les réalisateurs des chansons incomparables de Leonard Cohen est une responsabilité merveilleuse, mais très dangereuse, que nous prenons avec enthousiasme, et nous en comprenons pleinement l'importance , a déclaré M. Mercuriadis, selon le site Internet Softicket.

Hipgnosis détient déjà les catalogues de deux ex-membres de Fleetwood Mac (Christine McVie et Lindsey Buckhingam), de Neil Young et du groupe Red Hot Chili Peppers.