Le prix des matériaux isolants pique les artisans de la courtepointe au vif

Au cours des deux dernières années, le prix de la couche de fibres qui sert de rembourrage à ces oeuvres artisanales a augmenté d’environ 30 %.

Cette hausse est un coup dur pour le groupe de bénévoles qui s’affaire, bon an mal an, à coudre des pyjamas, des taies d’oreiller, des robes, des sacs et quelque 300 courtepointes pour les femmes qui passent par WIN House, un refuge pour femmes violentées de la ville.

Selon Colette Martin, l’une des bénévoles, les courtepointes sont de plus en plus onéreuses. Une de nos plus grosses dépenses, en ce moment, c’est la bourrure , explique-t-elle.

Chaque courtepointe requiert environ 2,5 mètres [de bourrure]. Nous sommes en train de nous en procurer et le prix a fortement augmenté.

De 2,45 $ le mètre, en 2019, le matériel isolant est passé à 4,50 $ le mètre.

On fait attention à notre argent , explique Colette Martin. On a essayé d’amasser des fonds, mais c’est difficile parce qu’il n’y a plus [...] beaucoup d’activités qu’on peut faire pour se financer.

Le groupe tente donc de poursuivre ses activités avec ses moyens limités.

La faute au transport, dit un commerçant

À Cochrane, le propriétaire de la Maple Leaf Quilting Company, Andrew Bentley, soutient que les frais d’expédition sont les plus grands responsables des dernières hausses de coûts.

On voit des augmentations dans les coûts de fabrication et de transport , explique le propriétaire de l’entreprise qui vend des matériaux nécessaires à la fabrication de courtepointes.

En ce moment, il n’y a même pas d’expédition vers le Canada. [Les fournisseurs] envoient la marchandise seulement à la frontière, parce que la majeure partie des matériaux de bourrure qu’on importe sont fabriqués aux États-Unis.

Selon lui, l’augmentation des coûts est de l’ordre de 30 % à 40 %. Ça donne un coup aux petites entreprises , note-t-il.

À Edmonton, Colette Martin et les autres bénévoles comptent tout de même continuer de coudre des courtepointes tant que ce sera possible. Le groupe espère toutefois que de nouvelles collectes de fonds pourront avoir lieu après la levée des restrictions sanitaires en Alberta.