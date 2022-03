Une aide de 132 000 $ pour la recherche en transformation des produits forestiers

Le Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers SEREX est un centre collégial de transfert technologique situé à Amqui et se spécialise dans la valorisation des produits forestiers.

Le financement obtenu va permettre d'embaucher une personne supplémentaire et d'acheter de l’équipement pour tester des projets d'emballages avec des petite et moyenne entreprise PME de la région, selon le directeur général du Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers SEREX , Patrick Dallain.

Cette aide financière va nous permettre d’acheter un équipement qui s’appelle un banc de test mécanique, qui va nous permettre de mesurer la capacité portante de différentes sortes d’emballage. On vise en particulier à mesurer la capacité des palettes de manutention moulées, qui sont de plus en plus populaires ces temps-ci et qui sont fabriquées à partir de résidus de scierie ou d’autres matières recyclées , indique-t-il.

En 2018, le SEREX avait célébré ses 20 ans avec d'importants travaux. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La semaine dernière, le Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers SEREX a obtenu 780 000 $ de la Fondation canadienne pour l'innovation et du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour acheter huit équipements pour transformer la biomasse en énergie.

Patrick Dallain explique que différents procédés qui permettent de générer de l'électricité ou d'opérer des équipements sont à l'essai.

Si on veut aller plus loin dans la transformation, on peut faire à partir de la biomasse un charbon biologique qui s’appelle du biochar. On peut faire de l’huile, qui ressemble un peu à de l’huile brute de pétrole. On peut aussi faire un gaz, qui peut être utilisé dans des procédés. Ce sont trois types d’énergies, qui peuvent être produites à partir de la biomasse, mais il n’y a pas beaucoup d’exemples de ça présentement au Québec et au Canada, ça commence seulement. Au niveau de la recherche, on veut vraiment évaluer ces procédés , raconte-t-il.

Le Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers SEREX emploie actuellement une vingtaine de travailleurs à temps plein en plus des enseignants et étudiants du Cégep de Rimouski qui y collaborent. Deux employés se sont joints à l'équipe depuis les Fêtes.

Avec les informations de Caroline Cyr