Deux secteurs piétonniers sous l’autoroute Gardiner seront réaménagés

La zone d'amélioration commerciale du secteur riverain (Watefront BIA) a annoncé cette semaine les gagnants d'un concours national de design visant à réaménager deux passages inférieurs, au coin des rues York et Simcoe – tout juste au sud d'un secteur animé du centre-ville qui compte plusieurs attractions touristiques comme la tour CN, le Centre Rogers et l’aréna Banque Scotia, ainsi que de nombreuses tours à condos.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d'un projet baptisé Waterfront ReConnect.

L’une des créations gagnantes, Boom Town , propose d’installer des personnages aux grands yeux dans des nacelles élévatrices colorées. La seconde installation, Pixel Story , est un dégradé de carrés bleus qui ressemblent à des pixels numériques, étalés sur les piliers en béton du passage inférieur.

Pendant des décennies, l’autoroute Gardiner a fait office de barrière , estime le conseiller municipal du quartier, Joe Cressy, qui se félicite de ce projet de revitalisation.

Plus nous pourrons ouvrir l'accès au bord de l'eau, pour les commerces, pour les résidents, pour tout le monde, le mieux ce sera.

Le projet Pixel Story, pour réaménager le passage au coin de la rue Simcoe. Photo : 02 Planning & Design, Mulvey & Banani Lighting, and Entuitive

Ce projet cherche à s’inspirer du succès d’une initiative semblable un peu plus à l’ouest, The Bentway. Ce parc tout en longueur, qui passe sous l'autoroute Gardiner entre les rues Strachan et Bathurst, est devenu une attraction importante.

La zone d'amélioration commerciale souhaite également rendre ces espaces plus sécuritaires pour les piétons.

Les entreprises de conception gagnantes sont 5468796 Architecture Inc., qui travaille avec Office In Search Of pour Boom Town , et O2 Planning & Design Inc., qui collabore avec Mulvey & Banani Lighting et Entuitive Consulting Engineers pour l’installation Pixel Story .

Selon Joe Cressy, les deux installations coûteront un peu moins d'un million de dollars au total. L’aménagement commencera cet automne et le tout devrait être terminé avant le début de travaux de réparation de l’autoroute surélevée au centre-ville en 2025.

Le projet Waterfront ReConnect a débuté en 2019. Une murale avec des citations a alors été peinte au niveau du passage inférieur de la rue Rees.

Tim Kocur, directeur général du Waterfront BIA, précise que les travaux se feront de nuit pour perturber le moins possible la circulation. Son organisme compte également une équipe de nettoyage en cas de vandalisme.

Nous enlevons les graffitis nous-mêmes, parce que nous sommes en mesure de le faire beaucoup plus rapidement que certaines des agences municipales responsables , dit-il.

Avec des informations de CBC