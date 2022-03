Citébus de Rimouski : comment faire entrer le réseau en 2022

La Société des transports de Rimouski (STR) doit annoncer dans les prochaines semaines une refonte de son réseau Citébus. Les attentes du milieu sont nombreuses et la Ville doit composer avec d’importantes contraintes.

Attendue depuis plus de deux ans, la modernisation du service de transport en commun de Rimouski suscite les espoirs de plusieurs citoyens.

Ça fait des années qu’on revendique une amélioration des trajets , fait valoir Michel Dubé du comité pour l’amélioration du transport collectif dans Rimouski-Neigette.

Le comité, tout comme plusieurs résidents, juge les trajets trop longs, allongeant du même coup le temps de transit pour se rendre jusqu’à sa destination.

Je comprends ce qu’ils ont essayé de faire: ils ont essayé d’offrir une couverture maximale, de couvrir le plus de territoire possible avec les circuits d’autobus , analyse la professeure à l’école d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal Paula Negron. Mais la couverture, ce n’est pas le seul indicateur de performance d’un service d’autobus.

Plusieurs dénoncent les trajets jugés trop longs des Citébus de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Or, revoir en profondeur un système de transport collectif n’est pas une tâche aussi simple qu’il n’y paraît.

L’élément le plus simple, c’est de déterminer comment la population est répartie sur le territoire , avance Mme Negron qui croit que le futur réseau d’autobus de Rimouski devra être concentré dans les secteurs les plus densément peuplés.

Ce doit être des axes linéaires plutôt que d’essayer de couvrir un territoire avec des boucles. C’est ça qui rallonge les temps de déplacement , ajoute la professeure.

« L’enjeu, ça va être de faire en sorte que les gens vont être prêts à marcher de leur rue locale jusqu’aux voies collectrices où va se trouver le système d’autobus. » — Une citation de Paula Negron, professeure à l’école d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal

Entre alors en compte la notion de l’accessibilité du réseau. Plusieurs questions doivent être posées. Est-ce que les voies d’autobus sont trop loin des zones résidentielles? Est-ce que c’est agréable d’y marcher? Est-ce que c’est sécuritaire?

Les gens sont prêts à marcher, surtout si ça se limite à environ 500 mètres ou l’équivalent de deux coins de rues , croit Paula Negron. Ce qui est important, ce sont les conditions dans lesquelles je vais marcher.

La professeure suggère alors d’aménager des trajets prédéfinis, des couloirs de marche où tout va être fait, dans cet espace-là, pour rendre la marche le long de cet axe intéressante.

Une idée qui est partagée par Michel Dubé et le comité pour l’amélioration du transport collectif dans Rimouski-Neigette.

Présentement le service est assuré en fonction du fait que ce ne seraient que des athlètes, des universitaires ou des gens qui connaissent la ville sur le bout de leurs doigts [qui l’utiliseraient] , dénonce-t-il. Au contraire, [il y a] des gens qui souffrent de fatigue chronique, de problèmes de santé physique, qui ont des difficultés de lecture.

Michel Dubé du comité pour l’amélioration du transport collectif dans Rimouski-Neigette (archives) Photo : Radio-Canada

Tant Michel Dubé que Paula Negron espèrent voir l’installation de bancs, de lampadaires, d’abribus et d’autres infrastructures.

Les axes linéaires des autobus devraient ensuite, en théorie, rejoindre un point de convergence, idéalement situé au centre-ville.

C’est d’ailleurs le scénario que semble privilégier pour l’instant la Société des transports de Rimouski STR , selon le président de son conseil d’administration et conseiller municipal de Sacré-Coeur, Sébastien Bolduc.

C’est un réseau qui semble plus approprié pour la géographie de la ville , avance M. Bolduc.

Le réseau actuel possède deux points de correspondance , soit le musée régional de Rimouski et la gare.

Les deux points [...] alternent selon le moment de la journée donc ça peut devenir pas mal mêlant pour les usagers , concède le président du conseil d'administration de la Société des transports de Rimouski STR .

Le président du conseil d'administration de la Société des transports de Rimouski, Sébastien Bolduc (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Et le tarif? Le comité pour l’amélioration du transport collectif dans Rimouski-Neigette dénonce depuis plusieurs années le tarif des Citébus de Rimouski. Avec un laissez-passer mensuel à 105 $, la Société des transports de Rimouski STR aurait l’un des tarifs les plus élevés de la province , affirme Michel Dubé. Le comité milite donc pour une réduction pour tous de la facture en plus de l’instauration d’une tarification sociale qui viserait à réduire le prix en fonction du revenu de la clientèle. On a eu des recommandations à ce sujet de la part des consultants mandatés [pour analyser le service] , indique pour sa part Sébastien Bolduc. Cela dit, [la tarification et les réseaux d’autobus] ce sont deux dossiers séparés.

Moderniser les communications

Presque en parallèle avec la réforme de ses circuits d’autobus, la Société des transports de Rimouski souhaite mettre en place une mise à niveau technologique .

Ça pourrait aller du paiement en ligne, de la réservation en ligne, du suivi des véhicules en temps réel à des messages instantanés en cas de retard , indique Sébastien Bolduc.

Cette modernisation des communications est également très attendue par les usagers rimouskois.

On est en 2022, je crois qu’il serait normal que la Société des transports de Rimouski ait une page Facebook et soit en communication constante avec ses usagers et l’ensemble de la population , dénonce Michel Dubé.

Action populaire Rimouski-Neigette, dont M. Dubé est le coordonnateur, a lancé une consultation portant sur l’accessibilité de l’information dans les différents services de Citébus et Taxibus.

Arrêts arrachés, service délabré , M. Dubé ne cache pas sa frustration face à l’état actuel du réseau. Il donne aussi en exemple une usagère, l’automne dernier, qui a manqué son cours car elle attendait l’autobus et il n’est jamais passé sans qu’elle en soit informée.