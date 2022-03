Rassemblement devant l’hôtel de ville de Moncton pour soutenir l’Ukraine

Près de 200 personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de Ville de Moncton en après-midi.

Les manifestations de soutien attirent de plus en plus de personnes, y compris des Néo-Brunswickois d’origine.

Chaque geste compte. Si tout le monde fait sa petite part, il n’y a pas de raison pour ça , dit Normand Robichaud. La guerre, tout le monde perd à la guerre .

Plusieurs voitures ont klaxonné à leur passage pour démontrer leur appui aux manifestants, le 5 mars 2022. Photo : Radio-Canada

Des membres de la communauté ukrainienne ajoutent pour leur part qu’il demeure important de se rassembler, même à des milliers de kilomètres du conflit.

C’est crucial. Les gens peuvent avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans notre pays. C’est la guerre. Ce n’est pas une agression, c’est une guerre , explique Anastasia Zaiets.

La réponse du Canada à la crise en Ukraine

Beaucoup de participants au rassemblement de samedi tenaient des pancartes demandant à l’OTAN d’établir une zone d’exclusion aérienne en Ukraine.

Anastasia Zaiets a manifesté le 5 mars 2022 à Moncton. Photo : Radio-Canada

Si le soutien des Néo-Brunswickois et des Canadiens leur est précieux, de nombreux Ukrainiens sur place samedi étaient d’avis qu’Ottawa doit offrir plus d’aide à l’Ukraine.

Je crois que tous les pays peuvent faire plus , dit Oksana Seniv, dont les parents et la sœur sont en Ukraine.

On se trouve dans une situation très très difficile. Même si on est loin, on souffre autant que les gens qui sont en Ukraine actuellement , lance pour sa part Vera Kostenko.

La mobilisation de la communauté ukrainienne de Moncton ne faiblit pas.

Une collecte de fonds destinée à soutenir les citoyens Ukrainiens aura d’ailleurs lieu dimanche prochain.

Avec les renseignements de Sarah Déry